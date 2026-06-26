Courtisé, un grand talent de 15 ans passe professionnel à Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Courtisé, un grand talent de 15 ans passe professionnel à Anderlecht
Photo: © photonews
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Déjà intégré à l’équipe U18 la saison dernière, le talentueux Silas Adado (15 ans) a signé son premier contrat professionnel au Sporting d’Anderlecht et est désormais lié au club bruxellois jusqu’au 30 juin 2029.

Officiellement, le mercato estival a commencé il y a une petite semaine en Belgique. Officieusement, cela fait déjà quelque temps que les premières tractations de l’été ont lieu, en coulisses.

Avant que la fenêtre des transferts ne s’ouvre réellement chez les adultes, ce sont les jeunes qui ont été, comme souvent, majoritairement concernés par des changements de club.

Des jeunes joueurs qui, généralement, ne sont plus qu’à quelques pas de leur entrée dans le monde professionnel, qui disposent de plusieurs options et qui choisissent celle qui est, selon eux, la meilleure ou, parfois, la plus avantageuse sur le plan financier.

Le talentueux Silas Adado signe son premier contrat professionnel à Anderlecht

Au Sporting d’Anderlecht, la question s’est posée un peu plus longtemps concernant Silas Adado, ailier gauche de 15 ans qui a déjà fait partie de l’équipe U18 la saison dernière.

Plusieurs clubs étaient intéressés par ses services, mais le jeune joueur de nationalité belge a décidé de signer son premier contrat au Sporting d’Anderlecht, jusqu’au 30 juin 2029. Il pourrait intégrer le noyau du RSCA Futures en Challenger Pro League la saison prochaine.

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