Le début d’un exode : trois cadres de Westerlo manquent la reprise des entraînements et quittent le club

Pas le début de mercato rêvé pour Westerlo, qui va perdre trois joueurs importants. Nacho Ferri est en route pour Feyenoord, Arthur Piedfort va passer ses examens médicaux à Auxerre, tandis que Josimar Alcocer devrait prendre la route du Sparta Prague.

Le début de mercato est surtout chargé dans le sens des départs à Westerlo. On sait notamment depuis plusieurs semaines que Nacho Ferri, auteur de onze buts et quatre passes décisives la saison dernière, est sur le point de rejoindre le Feyenoord Rotterdam, dont le nouveau directeur sportif s’appelle Dévy Rigaux.

Il ne sera pas le seul élément important des Campinois à faire ses valises cet été. En effet, Arthur Piedfort est aussi sur le départ et passera ses examens médicaux en début de semaine prochaine afin de rejoindre Auxerre, en Ligue 1.

Et ce n’est pas tout, puisque nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad annoncent que Westerlo devra également compter sans Josimar Alcocer la saison prochaine !

Westerlo va perdre trois joueurs importants

Auteur de trois buts et quatre passes décisives lors du dernier exercice, le jeune ailier gauche costaricien va prendre la route du Sparta Prague et n’était donc pas présent pour la reprise des entraînements.



Le gardien Andreas Jungdal n’était pas non plus présent, mais ce dernier a simplement bénéficié d’une semaine de congé supplémentaire après ses engagements internationaux avec le Danemark, et sera donc de retour à l’entraînement la semaine prochaine.