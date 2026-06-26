Grand artisan du titre de Beveren, l’expérimenté Christian Brüls est fixé sur son avenir

L’histoire continue entre Christian Brüls et le SK Beveren. À bientôt 38 ans, le milieu de terrain va redécouvrir la Jupiler Pro League au Freethiel, où il a prolongé son contrat d’une saison.

L’information est officielle. Grand artisan du titre la saison dernière, Christian Brüls prolonge son contrat au SK Beveren et va donc redécouvrir la Jupiler Pro League, lui qui fêtera ses 38 ans à la fin du mois de septembre et qui compte déjà près de 220 rencontres de D1A à son actif et 180 en D1B.

"L’histoire de Christian Brüls au SKB ressemble à un conte de fées. Après son expulsion lors du match de barrage contre Patro en 2024-2025, le milieu de terrain expérimenté s’est adressé à ses coéquipiers et aux supporters jaune et bleu. Il a promis de prendre les rênes la saison suivante pour ramener le club au sommet", rappellent les pensionnaires du Freethiel dans leur communiqué.

"Le résultat est connu : Brüls a réalisé une saison phénoménale et a permis au SKB de retrouver l’élite. À 37 ans, il a laissé le public de Beveren sans voix à plusieurs reprises. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. Le natif des Cantons-de-l’Est a inscrit cinq buts et a terminé meilleur passeur avec seize passes décisives. Cerise sur le gâteau, notre métronome a été, à juste titre, élu Joueur de la saison de la Challenger Pro League."

Christian Brüls prolonge son contrat d’une saison à Beveren

"Il n’est donc pas surprenant que le SK Beveren soit particulièrement fier d’avoir réussi à conserver Christian Brüls dans son effectif pour la saison à venir. Son expérience, son leadership et son intelligence de jeu seront également précieux en Jupiler Pro League."

"Nous sommes ravis que Christian Brüls reste avec nous une année de plus. Ses qualités sont reconnues de tous, à Beveren comme ailleurs. Christian est un atout précieux sur et en dehors du terrain ; c’est un véritable leader. Fort de son expérience, il saura une fois de plus mener le groupe et jouer un rôle déterminant dans notre retour en 1A", a déclaré le directeur sportif du promu, Bob Peeters.



