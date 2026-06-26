Anderlecht annule son premier match amical de préparation

Le Sporting d'Anderlecht a annulé son premier match amical contre le Sporting Hasselt, prévu ce samedi. Vitor Bruno veut prendre le temps d'insuffler sa dynamique à l'équipe, lui qui n'a rencontré une partie des joueurs que ce vendredi.

Les premiers jours n'ont déjà pas été très évidents pour Vitor Bruno au Sporting d'Anderlecht. L'entraîneur portugais a déjà perdu deux hommes, victimes de fractures et qui doivent être opérés : Ilay Camara et Lucas Hey.

Pas idéal pour débuter la préparation, et peut-être le signe, aussi, que l'ancien adjoint de Sergio Conceição veut directement mettre une certaine intensité dans l'entraînement de ses joueurs, à moins d'un mois d'un premier match officiel au deuxième tour préliminaire de l'Europa League, contre les Suédois de Hammarby, avec une rencontre aller qui se jouera en déplacement.

C'est cette date, avec le match retour évidemment, qui représente le premier petit objectif de la saison d'Anderlecht, et qui est fixée comme échéance. L'objectif du staff est que les joueurs soient en pleine possession de leurs moyens dès la fin juillet, et plusieurs aménagements pourraient être apportés au programme initial de la préparation, mis en place avant l'arrivée de Vitor Bruno.

Anderlecht annule son premier match amical contre le Sporting Hasselt

Ce sera notamment le cas pour le tout premier match amical des Mauves, initialement prévu ce samedi contre le Sporting Hasselt, promu en Challenger Pro League. Il n'aura pas lieu, a annoncé Anderlecht dans un communiqué ce vendredi.

"Le nouvel entraîneur, Vítor Bruno, nommé mercredi avec son staff, préfère d'abord travailler à l'intégration et à la mise en œuvre de ses principes de jeu avec l'effectif, notamment avec les joueurs arrivés vendredi. Par conséquent, la rencontre amicale de samedi contre le Sporting Hasselt est annulée. Une nouvelle date a été recherchée, mais cela s'est malheureusement avéré impossible."





"Le RSC Anderlecht indemnisera le Sporting Hasselt pour l'annulation de ce match. Le Sporting Hasselt remboursera ensuite ses supporters ayant acheté un billet. Le RSC Anderlecht remboursera également les billets de ses propres supporters", a conclu le club bruxellois.