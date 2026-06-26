C'est officiel : Besnik Hasi récupère un joueur du Standard de Liège

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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C'est officiel : Besnik Hasi récupère un joueur du Standard de Liège
Photo: © photonews
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David Bates quitte le Standard de Liège. Le défenseur écossais s'est engagé avec Amedspor, en deuxième division turque, où il retrouve Besnik Hasi (son ancien coach). Il lui restait encore un an de contrat. La direction a préféré le vendre.

Besnik Hasi récupère un joueur qu'il connaît. Le club turc d'Amedspor, qui évolue en deuxième division, a officialisé ce vendredi soir la signature de David Bates à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux. L'entraîneur et le défenseur écossais s'étaient côtoyés à Malines lors de la saison 2023-2024. C'est sous les ordres du coach albanais que le joueur avait relancé sa carrière et convaincu le club liégeois de venir le chercher.

Une blessure quasiment après son arrivée au club

Arrivé à Sclessin à l'été 2024, l'international écossais n'a pas pu enchaîner les rencontres comme il l'aurait souhaité. Rapidement freiné par les blessures, Bates a été absent pendant près d'un an et demi. Ce n'est qu'en fin de saison qu'il a pu retrouver du temps de jeu et montrer de bonnes choses.

Moins de 30 matchs avec le Standard de Liège depuis 2024

Malgré ce retour en forme, son passage à Liège restera marqué par les blessures. Bates a disputé 27 rencontres sous le maillot du Standard de Liège et inscrit un seul but. Cette saison, il n'a pris part qu'à 18 matchs toutes compétitions confondues. Les dirigeants liégeois ne comptaient pas prolonger le contrat du défenseur écossais, qui arrivera à échéance dans un an. Ce départ permet d'économiser son salaire.

Des entrants et des sortants cette saison

Ce transfert s'ajoute au grand ménage de l'été. Bates rejoint les joueurs en fin de contrat qui quittent le club comme Teuma, Calut, Kuavita et Bolingoli. Pour reconstruire l'équipe, le Standard a fait venir Nsimba, Goemaere et Lavalée.


Les Rouches pourraient encore se renforcer dans ce secteur avant la fin du mercato. La direction continue de remodeler l'effectif afin d'offrir plus d'options à Vincent Euvrard.

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