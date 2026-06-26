"C’est un bosseur" : le Standard annonce la prolongation de l’un de ses gardiens

Une prolongation de contrat à signaler au Standard. Aligné à quatre reprises en D1 ACFF et sur le banc de l'équipe première quand Matthieu Epolo était absent, Belmin Dizdarević prolonge son engagement chez les Rouches.

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes il y a une petite semaine en Belgique, le Standard a déjà officialisé les arrivées d’un renfort dans chaque ligne. Bruny Nsimba viendra concurrencer l’attaque des Rouches la saison prochaine, Laurens Goemaere s’est engagé en espérant s’imposer au milieu de terrain, et Dimitri Lavalée est revenu "à la maison" pour décrocher une place de titulaire en défense.

Quant aux gardiens de but, le plus convoité se nomme évidemment Matthieu Epolo, actuellement à la Coupe du monde 2026 avec la République démocratique du Congo. Le Standard est ouvert à un départ de son jeune portier, mais contre une indemnité conséquente.

Si la bonne offre n’arrive pas sur la table, Epolo sera donc une nouvelle fois le portier titulaire des Rouches la saison prochaine. Son numéro 2 devrait se nommer Lucas Pirard… sauf si le numéro 3 vient briguer le statut de remplaçant.

Belmin Dizdarević prolonge son contrat au Standard

Les prestations de Belmin Dizdarević à l’entraînement sont en effet jugées convaincantes par le staff. Le gardien bosnien de 24 ans a joué quatre rencontres avec le SL16 FC, ce qui ne sera plus le cas puisqu’il a désormais dépassé les 23 ans et qu’Antoine Mazure est arrivé pour le rôle de joueur d’expérience.

International à une reprise en décembre 2021 lors d’un match amical face aux États-Unis où il avait joué 45 minutes, Dizdarević pourrait donc revendiquer la place de numéro 2 la saison prochaine, lui qui vient de prolonger son contrat en bord de Meuse, a annoncé le Standard dans un communiqué ce vendredi. Son nouveau contrat porte sur une saison, avec une saison supplémentaire en option.





"Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec les Rouches et de faire maintenant partie de la belle famille des gardiens du Standard de Liège" a déclaré Dizdarević, complimenté par Marc Wilmots dans le communiqué du Matricule 16. "Belmin est un bosseur qui a beaucoup progressé avec nous ces derniers mois et s’est parfaitement intégré à notre effectif."