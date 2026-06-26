"C’est un bosseur" : le Standard annonce la prolongation de l’un de ses gardiens

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"C’est un bosseur" : le Standard annonce la prolongation de l’un de ses gardiens
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2542

Une prolongation de contrat à signaler au Standard. Aligné à quatre reprises en D1 ACFF et sur le banc de l'équipe première quand Matthieu Epolo était absent, Belmin Dizdarević prolonge son engagement chez les Rouches.

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes il y a une petite semaine en Belgique, le Standard a déjà officialisé les arrivées d’un renfort dans chaque ligne. Bruny Nsimba viendra concurrencer l’attaque des Rouches la saison prochaine, Laurens Goemaere s’est engagé en espérant s’imposer au milieu de terrain, et Dimitri Lavalée est revenu "à la maison" pour décrocher une place de titulaire en défense.

Quant aux gardiens de but, le plus convoité se nomme évidemment Matthieu Epolo, actuellement à la Coupe du monde 2026 avec la République démocratique du Congo. Le Standard est ouvert à un départ de son jeune portier, mais contre une indemnité conséquente.

Si la bonne offre n’arrive pas sur la table, Epolo sera donc une nouvelle fois le portier titulaire des Rouches la saison prochaine. Son numéro 2 devrait se nommer Lucas Pirard… sauf si le numéro 3 vient briguer le statut de remplaçant.

Belmin Dizdarević prolonge son contrat au Standard

Les prestations de Belmin Dizdarević à l’entraînement sont en effet jugées convaincantes par le staff. Le gardien bosnien de 24 ans a joué quatre rencontres avec le SL16 FC, ce qui ne sera plus le cas puisqu’il a désormais dépassé les 23 ans et qu’Antoine Mazure est arrivé pour le rôle de joueur d’expérience.

International à une reprise en décembre 2021 lors d’un match amical face aux États-Unis où il avait joué 45 minutes, Dizdarević pourrait donc revendiquer la place de numéro 2 la saison prochaine, lui qui vient de prolonger son contrat en bord de Meuse, a annoncé le Standard dans un communiqué ce vendredi. Son nouveau contrat porte sur une saison, avec une saison supplémentaire en option.

"Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec les Rouches et de faire maintenant partie de la belle famille des gardiens du Standard de Liège" a déclaré Dizdarević, complimenté par Marc Wilmots dans le communiqué du Matricule 16. "Belmin est un bosseur qui a beaucoup progressé avec nous ces derniers mois et s’est parfaitement intégré à notre effectif."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Belmin Dizdarević

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Boukamir - Dizdarević - Olsen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Boukamir - Dizdarević - Olsen

15:25
Un défenseur de Charleroi va retrouver Edward Still à la RAAL La Louvière

Un défenseur de Charleroi va retrouver Edward Still à la RAAL La Louvière

15:25
Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge

Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge

14:50
Exclusif : Dévy Rigaux tente de convaincre une ancienne star du Club de Bruges de choisir Feyenoord

Exclusif : Dévy Rigaux tente de convaincre une ancienne star du Club de Bruges de choisir Feyenoord

14:00
Anderlecht annule son premier match amical de préparation

Anderlecht annule son premier match amical de préparation

13:30
Ilay Camara n'est pas seul : un autre joueur d'Anderlecht a subi une fracture à l'entraînement !

Ilay Camara n'est pas seul : un autre joueur d'Anderlecht a subi une fracture à l'entraînement !

13:00
5
Un club de Pro League se serait bien vu débaucher Jean-François Gillet au Standard

Un club de Pro League se serait bien vu débaucher Jean-François Gillet au Standard

08:00
Alexandre Boucaut n’est plus le responsable du VAR en Belgique : son remplaçant est connu

Alexandre Boucaut n’est plus le responsable du VAR en Belgique : son remplaçant est connu

12:00
1
Le RFC Liège démarre sa préparation par un partage face à une équipe amateur

Le RFC Liège démarre sa préparation par un partage face à une équipe amateur

12:30
Un ancien joueur du RWDM et de l’Antwerp suspendu 11 matchs pour racisme

Un ancien joueur du RWDM et de l’Antwerp suspendu 11 matchs pour racisme

11:30
Accord conclu : Manchester City va recruter un joueur pour 135 millions d’euros

Accord conclu : Manchester City va recruter un joueur pour 135 millions d’euros

10:30
"J'avais besoin d'un coup de pied au derrière pour m'activer" : Amadou Onana se confie sur la santé mentale

"J'avais besoin d'un coup de pied au derrière pour m'activer" : Amadou Onana se confie sur la santé mentale

10:00
Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

23:00
Un jeune talent belge du KRC Genk dans le viseur de plusieurs clubs étrangers

Un jeune talent belge du KRC Genk dans le viseur de plusieurs clubs étrangers

09:30
"Quel est le message ?" : la direction anderlechtoise monte au créneau face à la fronde des supporters

"Quel est le message ?" : la direction anderlechtoise monte au créneau face à la fronde des supporters

09:00
LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h) Live

LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h)

07:43
La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

21:30
Accord trouvé avec le joueur : un départ se précise à Charleroi

Accord trouvé avec le joueur : un départ se précise à Charleroi

07:20
Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité" Interview

Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité"

07:00
🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

22:09
7
Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

23:00
Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

05:30
"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

22:40
Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

22:20
Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

04:30
LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

21:50
Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

16:48
Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

21:00
1
Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

20:30
Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

20:00
1
Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

19:30
1
Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

19:00
L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

19:20
Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

18:20
Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

18:02
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved