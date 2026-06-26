Nouveau remaniement à Anderlecht : un proche de Vincent Kompany s'en va

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Nouveau remaniement à Anderlecht : un proche de Vincent Kompany s'en va
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Bram Geers ne poursuivra pas l'aventure à Anderlecht. Moins d'un an après son retour, le directeur de la performance quitte le club bruxellois dans le cadre d'une réorganisation interne. Le nouveau directeur sportif, Antoine Sibierski, a choisi de revoir l'organisation.

Bram Geers ne fait plus partie de l'organigramme d'Anderlecht. Selon le média flamand Het Laatste Nieuws, le club bruxellois a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son directeur de la performance.

Une décision prise après un entretien avec le nouveau directeur sportif, Antoine Sibierski. Le technicien était revenu à Neerpede il y a moins d'un an. Il supervisait la préparation physique et le suivi médical des joueurs.

Une réputation bâtie avec Vincent Kompany

Après avoir quitté Anderlecht, Bram Geers avait accompagné Vincent Kompany à Burnley, puis au Bayern Munich. Une expérience couronnée par un titre de champion d'Allemagne qui a confirmé son statut dans le domaine de la performance. Grâce à ce parcours en Bundesliga, le Belge s'est construit une belle réputation outre-Rhin et s'est familiarisé avec une grande partie des cadres du vestiaire de l'équipe nationale allemande.

Actuellement avec l'équipe nationale allemande pour la Coupe du monde 2026

Quelques semaines plus tôt, Anderlecht avait annoncé que Geers allait renforcer temporairement le staff de l'équipe nationale allemande, lors des prochaines trêves internationales et de la Coupe du monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Sporting avait indiqué qu'il retrouverait son poste après le Mondial 2026. Pour le moment, l'Allemagne est qualifié pour les seizièmes de finale et jouera probablement contre le Paraguay le lundi 29 juin à 22h30 heure belge.

Vitor Bruno est arrivé avec son propre staff à Anderlecht


L'arrivée de Vítor Bruno a changé l'équilibre du staff. Anderlecht a renforcé son encadrement avec plusieurs nouvelles têtes. Sibierski a préféré acter le départ son départ, une rupture qui se réglera en interne. Geers quitte Neerpede après un deuxième passage de courte durée.

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