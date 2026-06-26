OFFICIEL : Un défenseur de Charleroi va retrouver Edward Still à la RAAL La Louvière

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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OFFICIEL : Un défenseur de Charleroi va retrouver Edward Still à la RAAL La Louvière
Photo: © photonews

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En manque de temps de jeu au Sporting Charleroi, Mehdi Boukamir devrait retrouver Edward Still du côté de la RAAL La Louvière. Un très joli coup réalisé de la part des Loups.

C'est officiel : La RAAL recrute un défenseur de Charleroi

C'est officiel, Mehdi Boukamir rejoint la RAAL. Le club louviérois a annoncé son arrivée sur son site internet. Le défenseur est prêté pour une saison par le Sporting de Charleroi, avec une option d'achat. Il aura l'occasion de découvrir un nouvel environnement et de gagner du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs.

Le défenseur de 22 ans peut occuper plusieurs postes en défense. Il avait participé aux derniers Jeux olympiques de Paris en 2024 avec le Maroc U23, où il a décroché la médaille de bronze. La RAAL mise sur un joueur jeune et polyvalent.

En manque de temps de jeu au Sporting Charleroi, Mehdi Boukamir devrait retrouver Edward Still du côté de la RAAL La Louvière. Un très joli coup réalisé de la part des Loups.

Les connexions entre la RAAL La Louvière et le Sporting Charleroi. Si l'exemple Nicolas Frutos est le plus criant, bon nombre de joueurs, membres du staff ou personnes plus anonymes ont fait le chemin entre les deux clubs ces derniers mois.

Et ce n'est visiblement pas terminé. Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, les Loups seraient en passe de boucler l'arrivée de Mehdi Boukamir, en manque de temps de jeu au Mambourg.

Arrivé à Charleroi en 2013 en provenance de l'Espoir Jemeppe, le défenseur central a gravi les échelons jusqu'à l'équipe première, où il a souvent eu du mal à s'imposer.

Mehdi Boukamir arrive à la RAAL

Prêté à Pafos en 2024-2025, il compte une quarantaine d'apparitions avec l'équipe première de Charleroi à 22 ans et a participé à quatre matchs depuis l'arrivée de Mario Kohnen... pour 33 petites minutes au total. C'est avec Felice Mazzù qu'il avait le plus souvent joué : 21 matchs.

Du côté de l'Easi Arena, Mehdi Boukamir va retrouver un Edward Still qu'il a connu du côté de Charleroi, mais avec lequel il n'a pris part qu'à un petit match officiel : en déplacement au Cercle de Bruges fin 2022, lors d'une défaite 4-1 des Carolos.

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