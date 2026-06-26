OFFICIEL : Un défenseur de Charleroi va retrouver Edward Still à la RAAL La Louvière



Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! En manque de temps de jeu au Sporting Charleroi, Mehdi Boukamir devrait retrouver Edward Still du côté de la RAAL La Louvière. Un très joli coup réalisé de la part des Loups.



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