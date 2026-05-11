Oublié par Rudi Garcia, Olivier Deman n'abandonne pas : "Je pense que j'ai les qualités pour les Diables"

Ce vendredi, Rudi Garcia dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Une liste où ne figurera pas, sauf grosse surprise, Olivier Deman. Le latéral du Werder Brême a répondu à nos questions.

Le Werder Brême a vécu une saison compliquée : le grand club historique de Bundesliga est 15e au classement et a lutté pour son maintien au lieu de se mêler à la course à l'Europe. Olivier Deman, cependant, reste positif : le latéral belge, titulaire en cette fin de saison au Werder, se plait beaucoup à Brême.

"Je pense que le championnat me convient bien. C'est vrai que les résultats cette saison n'étaient pas top, mais c'est un travail sur cinq ans plutôt que sur un ou deux. On voit que le Werder Brême est un grand club", déclare Deman pour Walfoot après la défaite du Werder à Hoffenheim ce samedi. "Nos supporters nous suivent partout quels que soient les résultats. J'espère que nous arriverons à retrouver le haut de tableau pour eux au plus vite".

Olivier Deman pense-t-il encore aux Diables Rouges ?

Alors qu'il jouait les Champions Playoffs en Belgique avec l'Antwerp, Deman reste cependant persuadé que jouer en Allemagne est incomparable. "Si je préfère jouer l'Europe ou le maintien ici ? (il hésite) En Bundesliga, chaque semaine, tu joues des adversaires de niveau européen. Même en bas de tableau, jouer à Heidenheim, c'est autre chose qu'à Dender. J'aime bien me tester chaque semaine face aux meilleurs".

Mais malgré ce niveau de compétition élevé, le nom d'Olivier Deman n'est presque jamais cité parmi les candidats à une place parmi les 26 de Rudi Garcia. Il faut dire que sa dernière cap date des amicaux de mars 2024 : devenu Diable Rouge un peu à la surprise générale sous Domenico Tedesco, il n'a pas participé à l'Euro 2024. Mais ce statut d'international a probablement aidé la carrière de Deman, qui a passé un palier depuis et s'est imposé en Bundesliga.





"Si je crois encore à la Coupe du Monde 2026 ? C'est quand même compliqué quand tu n'as jamais été repris par le nouveau coach. Il y a eu ma blessure, mais depuis fin janvier, je joue tout. Je me sens bien, je suis prêt, et s'ils ont besoin de moi, je suis là", affirme-t-il. Au poste d'arrière gauche, la concurrence est moindre qu'ailleurs en sélection. "Je sais qu'il y a des places à prendre à mon poste, oui. Je crois que j'ai les qualités pour y être".

Deman estime même que la Belgique peut espérer faire quelque chose de beau au Mondial. "Bien sûr, en 2018 et 2020, nous avions une équipe de dingue (sic). Mais je pense qu'il y a eu d'autres équipes moins talentueuses qui ont réussi à faire des demi-finales de Coupe du Monde", souligne le Diable Rouge, qui cumule 3 caps. "Je leur souhaite en tout cas le meilleur même si je ne suis pas de la partie ! Je serai à fond derrière eux".

Les chances d'Olivier Deman sont minces... mais pas nulles ?

Quelles sont les chances d'Olivier Deman d'être repris ? Autant le dire : elles sont minces. Dans le onze, Maxim De Cuyper paraît indéboulonnable ; en doublure et même en sacré concurrent pour De Cuyper, Joaquin Seys est dans la forme de sa vie. Même un Diego Moreira, déjà repris par Garcia, risque fort de passer à côté de la liste des 26.

La forme d'Olivier Deman, toutefois, est belle : un but et 3 assists depuis janvier et son retour de blessure, et une place de titulaire en Bundesliga. Insuffisant ? Probablement. Mais Rudi Garcia a certainement déjà noté son nom pour l'avenir si l'un ou l'autre latéral venait à se blesser.