Belgique ou Espagne, Lille ou géant européen ? Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Belgique ou Espagne, Lille ou géant européen ? Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé
Photo: © photonews

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Alors que son avenir international est toujours accompagné d'un point d'interrogation, Matias Fernandez-Pardo suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Après le Barça et l'Atlético de Madrid, Manchester City suivrait aussi sa situation de près.

Au début de sa carrière professionnelle, Matias Fernandez-Pardo n'a jamais caché son amour pour l'Espagne. "Quand j’étais enfant, je regardais toujours les matchs de l’Espagne. Mon cœur est toujours avec l’Espagne. Il n’y a aucun doute là-dessus. S’ils me veulent, il n’y a aucun doute", déclarait-il en décembre 2024.

Un moment à partir duquel l'attaquant, qui venait de signer au LOSC quelques mois plus tôt, n'a plus été convoqué avec les Diablotins. Mais à la surprise générale, le Bruxellois de naissance n'est jamais apparu avec les espoirs espagnols.

Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé

Pas faute d'avoir été sélectionné, pourtant. Mais Matias Fernandez-Pardo a toujours décliné les convocations de l'Espagne, jusqu'à quatre reprises selon divers journaux du pays. L'ancien talent de La Gantoise, passé par les centres de formation de Malines et d'Anderlecht, serait encore indécis, alors que son nom était déjà évoqué dans plusieurs grands clubs espagnols comme le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid après ses déclarations et ses bonnes performances avec les Dogues.

Si sa situation reste encore suspendue à un point d'interrogation à un mois de la Coupe du monde et alors que les Diables Rouges auraient bien besoin d'un attaquant prolifique et en forme au vu de la situation actuelle, Matias Fernandez-Pardo s'apprête dans tous les cas à vivre un été mouvementé, puisque son aventure au Stade Pierre-Mauroy semble toucher à sa fin.

Coéquipier de Jérémy Doku à Manchester City ?

Évalué à 30 millions d'euros par le site de référence Transfermarkt après une saison à huit buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues, Matias Fernandez-Pardo pourrait en effet quitter Lille en fin de saison malgré un contrat courant jusqu'en 2029, divers clubs ayant déjà marqué leur intérêt, dont les Espagnols précédemment cités, mais aussi Newcastle.

Lire aussi… "Je touche un truc et ça rentre" : Thomas Meunier revient sur le but contre son camp qu'il a provoqué

Et selon le journaliste italien spécialiste des transferts Nicolò Schira, un autre géant européen serait aussi très intéressé par les services du Bruxellois de 21 ans : Manchester City. Si le transfert venait à se réaliser, ce qui est encore loin d'être fait, il deviendrait donc le coéquipier d'un certain Jérémy Doku, mais aussi de Rodri et de Nico Gonzalez, tandis que l'avenir de Pep Guardiola au sein du club reste incertain.

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