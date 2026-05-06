Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

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Hugo Cuypers empile les buts en MLS pendant que Matias Fernandez-Pardo se rapproche peut-être des Diables Rouges. Deux dossiers qui font parler avant le Mondial.

La Belgique commence à s'inquiéter pour son attaque à quelques mois de la Coupe du monde aux États-Unis, au Méxique et au Canada. Romelu Lukaku est très très loin de son meilleur niveau, le Belge a passé presque toute la saison à l'infirmerie. L'attaquant belge n'a pratiquement pas joué cette saison et manque de rythme.

Difficile sans Romelu Lukaku

Plusieurs attaquants belges sont en difficulté ces dernières semaines. Loïs Openda est fantomatique avec la Juventus et Charles De Ketelaere n'est pas un numéro neuf, il pourrait dépanner via un autre système de jeu. Mais un attaquant belge est en feu, Hugo Cuypers enchaîne les buts en MLS avec Chicago Fire FC.

Cuypers comme super sub ?

L'ancien joueur de La Gantoise a marqué dix buts en huit rencontres cette saison. Son profil plaît pour son gros volume de course et son travail sans ballon. Une solution de secours qui pourrait dépanner Rudi Garcia.

Pardo, la surprise ?

Mais la surprise pourrait venir de Matias Fernandez-Pardo. Het Laatste Nieuws a relayé que des sources espagnoles affirment que le joueur de Lille réfléchit à un avenir avec la Belgique. Depuis son repositionnement comme avant-centre, il enchaîne les bonnes prestations en Ligue 1.

Les autres binationaux

Le dossier fait beaucoup parler en Belgique depuis plusieurs mois. Né à Bruxelles et passé par les équipes de jeunes belges, Pardo avait été au centre d'une petite séquence amusante avec Thomas Meunier sur Instagram. Après avoir reçu sa carte FIFA, Meunier avait lancé en rigolant : "Il est belge bordel". Une phrase qui avait relancé les espoirs de voir Pardo choisir les Diables Rouges.

Ces derniers mois, plusieurs joueurs ont choisi une autre sélection nationale comme Konstantinos Karetsas avec la Grèce, Bilal El Khannouss et Chemsdine Talbi avec le Maroc ou Noah Sadiki et Jorthy Mokio avec le Congo. Pardo avait expliqué par le passé vouloir représenter l'Espagne, mais l'énorme concurrence à la Roja pourrait le pousser à réfléchir autrement.

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