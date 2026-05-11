Leandro Trossard plus heureux que jamais de mettre fin à sa disette : "J'ai bien choisi mon moment"

Leandro Trossard a véritablement libéré Arsenal contre West Ham dimanche (0-1). Le Diable Rouge s'est exprimé sur son but face aux Hammers, qui pourrait bien avoir toute son importance en vue d'un éventuel titre de champion des Gunners.

Alors que l'on se demandait de quel côté la pièce allait tomber dans cette rencontre entre West Ham et Arsenal, elle est finalement tombée du bon côté pour Leandro Trossard et ses coéquipiers. Servi par Martin Ødegaard sur un centre en retrait, le Diable Rouge a inscrit le seul et unique but de la partie à la 83e minute de jeu dans une rencontre aux enjeux énormes. Un succès était primordial pour Arsenal afin que Manchester City ne puisse pas reprendre la tête du championnat. Pour West Ham, cette défaite fait mal puisque le club reste dans la zone rouge.

Cela faisait 14 matchs et 4 mois et demi que Leandro Trossard n'avait pas marqué en Premier League. Un soulagement pour l'ailier de mettre fin à sa disette, mais avant tout, il pense à l'importance de ce but : "J’ai bien choisi mon moment. Il reste deux matches et espérons que quelque chose de beau nous attende."

Trossard libère les Gunners !!!



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Une immense joie pour Leandro Trossard

"Quand j’ai marqué, c’était de la joie pure. On savait ce qu’on devait faire : gagner. On s’est créé quelques opportunités en première période. Mais c’était difficile. On sait pour quoi ils se battent (le maintien). Une fois qu’on était devant, on devait juste garder le zéro", a-t-il poursuivi au micro de la Premier League.

Arsenal est passé tout proche de se faire mener, à l'image du face-à-face de Mateus Fernandes, perdu devant David Raya cinq minutes avant l'ouverture du score. "Ça a sans doute été un des matches les plus difficiles émotionnellement de ma carrière", a pointé le Diable Rouge.





"Quand j’ai marqué, il y avait beaucoup de joie. Nous avons dû nous accrocher à la fin. Et puis il y a eu le goal de West Ham… je suis juste heureux qu’on ait gagné. David a directement dit ‘à 100% il n’y a pas goal’. À cet instant, j’y croyais parce qu’il était très convaincant. Heureusement, il y avait faute et on a gagné le match. Quand l’arbitre a annoncé sa décision, il y avait du soulagement", a-t-il conclu.