LIVE Coupe du monde : le team-building des Diables avec Kev Adams annulé

LIVE Coupe du monde : le team-building des Diables avec Kev Adams annulé
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Loïc Woos

Pas de soirée stand-up pour les Diables

À l’approche de la Coupe du monde, Rudi Garcia ne veut pas seulement se concentrer sur les performances du terrain, mais aussi sur la fraîcheur mentale de ses joueurs. C’est dans ce cadre que l’Union belge travaille sur différents moments de détente afin de rendre la longue période passée à l’hôtel plus supportable.

Les Diables rouges profiteront encore d’un jour de congé dimanche avant leur départ pour les États-Unis. Ensuite, une période intense de quatre à cinq semaines les attend, durant laquelle le groupe vivra en grande partie en isolement. Pour éviter la routine et la monotonie, des activités en dehors du football sont envisagées.

L’une des pistes était une visite au comedy club bruxellois Le Fridge, prévue après le match amical en Croatie. Le concept était prêt : une soirée stand-up avec des artistes francophones et néerlandophones, afin que tous les joueurs s’y retrouvent. Des contacts avaient déjà été établis avec le club, propriété de l’acteur et humoriste français Kev Adams.

Mais l’initiative ne verra pas le jour. Le timing s’est révélé trop serré pour tout boucler sur le plan organisationnel et sécuritaire. Du côté de "Le Fridge", la nouvelle est accueillie avec une certaine déception, tandis que la fédération étudie désormais d’autres alternatives pour renforcer l’ambiance de groupe et favoriser la détente pendant le Mondial.

Loïc Woos

Inquiétude en France concernant William Saliba

Didier Deschamps va-t-il devoir faire un changement de dernière minute dans sa dernière sélection officielle en tant que sélectionneur de l'Équipe de France ? C'est en tout cas un vent d'inquiétude qui souffle sur les locaux de la Fédération française concernant l'état physique de William Saliba, selon nos confrères de Foot Mercato.

Le défenseur central d'Arsenal aurait aggravé une blessure déjà existante lors de la finale de la Ligue des champions, et pourrait être absent durant plusieurs semaines. Entre le laisser à la maison et le reprendre pour espérer pouvoir compter sur lui plus tard dans le tournoi, la question va donc se poser dans les prochains jours chez les Bleus.

Loïc Woos

Une nouvelle règle de la FIFA fait polémique

Une nouvelle règle créée par la FIFA pour la Coupe du monde et déjà en application lors des matchs amicaux fait polémique. Désormais, un joueur devra quitter le terrain dans les dix secondes suivant son remplacement, sans quoi son remplaçant devra attendre une minute avant de monter au jeu, laissant ainsi son équipe en infériorité numérique.

L'Islande a été la première victime de cette règle, cette nuit, lors d'une rencontre amicale disputée au Japon. Kristian Hlynsson ayant trop tardé à quitter le terrain, le Japon en a profité pour inscrire le seul but de la rencontre en supériorité numérique, via Koki Ogawa. Un bel avertissement pour les 48 équipes participantes.

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

La FIFA s’attaque à une pratique étonnante lors du Mondial : les fausses blessures de gardiens ne serviront plus à rien

Lors de la prochaine Coupe du monde, les équipes ne pourront plus tirer profit d’une astuce tactique de plus en plus fréquente ces dernières saisons : la fameuse “blessure stratégique” du gardien. Pierluigi Collina, patron de l’arbitrage, a annoncé une nouvelle directive destinée à empêcher ce type de situation.

Cette mesure fait partie d’une série plus large de changements qui entreront en vigueur lors du Mondial organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

L’objectif est clair. Ces dernières années, une tendance est apparue dans plusieurs compétitions : des gardiens s’asseyaient au sol à des moments stratégiques, en prétextant une blessure. Pendant que le portier était soigné, les entraîneurs profitaient de l’interruption pour appeler l’ensemble de leur équipe au bord du terrain afin de donner de nouvelles consignes ou d’ajuster rapidement leur plan tactique.

Le soin au gardien de plus en plus utilisé comme temps mort

Ce ne sera plus possible lors de la Coupe du monde. Selon la nouvelle directive, les joueurs de champ ne pourront plus se diriger vers le banc ou la ligne de touche lorsqu’un gardien reçoit des soins. Ils devront rester à l’endroit où le jeu a été arrêté ou se rassembler dans le rond central.

Lire aussi… Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

La FIFA veut ainsi éviter que les interruptions médicales soient utilisées comme des temps morts déguisés. Le débat autour de ces situations est revenu à plusieurs reprises ces dernières saisons. Aux Pays-Bas, un exemple marquant a encore eu lieu récemment lors d'un match entre l’AZ et Heerenveen.

Cette nouvelle directive concernant les blessures de gardiens ne tombe pas seule. La FIFA et l’International Board continuent d’ajuster le règlement afin de rendre les matchs plus fluides et plus cohérents.

Plus tôt cette année, il avait déjà été annoncé que le VAR disposerait de compétences élargies. Les arbitres vidéo pourront désormais intervenir dans certaines situations liées à un deuxième carton jaune, ainsi que sur des décisions concernant les corners.

Avec cette nouvelle mesure, Pierluigi Collina veut désormais mettre fin à un phénomène qui, selon beaucoup, était de plus en plus utilisé comme un véritable outil tactique.

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