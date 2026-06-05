"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?
Photo: © photonews
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C'est une information surprenante qui nous vient d'Autriche : Jürgen Klopp, le grand patron sportif de Red Bull et de ses clubs, penserait à David Hubert pour prendre la tête du RB Salzbourg.

L'Union Saint-Gilloise a vécu une nouvelle saison à tutoyer les sommets, et ce malgré un énième changement d'entraîneur - pour la première fois en cours de saison. Sébastien Pocognoli a quitté le Parc Duden en octobre pour tenter sa chance à l'AS Monaco, et a été remplacé par David Hubert, un peu à la surprise générale.

Alors qu'il entraînait jusque là un OHL lanterne rouge de Jupiler Pro League, Hubert a cependant progressivement réussi à se fondre dans le moule unioniste. Les résultats ont fini par s'enchaîner, et l'USG a fini la saison avec une Coupe de Belgique et une deuxième place de championnat tout à fait honorable. 

Jürgen Klopp veut David Hubert 

Dans la foulée des célébrations de fin de saison, Alex Muzio, président de l'Union, a d'ores et déjà annoncé que David Hubert serait toujours bel et bien l'entraîneur des Apaches la saison prochaine. Une façon de travailler dans la continuité, alors que l'Union Saint-Gilloise a trop souvent vu ses entraîneurs s'en aller ces dernières années.

Mais tout n'est peut-être pas dit. En effet, selon les informations du média autrichien Salzburger Nachtrichter, David Hubert serait rien moins que la piste prioritaire... de Jürgen Klopp. L'Allemand est directeur sportif de l'écurie Red Bull (et donc de ses filières à Leipzig et Salzbourg) depuis 2025.

Le RB Salzbourg se cherche un nouvel entraîneur, et l'identité de celui-ci devrait être révélée en cette fin de semaine. Klopp aurait fait de David Hubert sa piste prioritaire. Reste désormais à savoir si l'Union a pu être convaincue de laisser filer son entraîneur alors qu'elle avait publiquement annoncé son envie de continuer avec Hubert la saison prochaine.

Le RB Salzbourg est passé à côté du titre de champion d'Autriche la saison passée au profit de Sturm Graz. Le club disputera tout de même la Coupe d'Europe, même si le fait de jouer la Champions League une saison de plus avec l'USG est certainement un argument en faveur d'un séjour prolongé au Parc Duden pour Hubert... 

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