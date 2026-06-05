Officiel : Charleroi poursuit son mercato, le Sporting renforce sa défense

Après Van Den Kerkhof, le club carolo a officialisé une autre arrivée de l'été avec un (grand) renfort défensif qui rejoint le Sporting de Charleroi en provenance du RFC Seraing.

Noah Solheid est officiellement Carolo. Le joueur passé par le Standard (jeunes) quitte le RFC Seraing et découvrira la Jupiler Pro League sous les couleurs de Charleroi la saison prochaine. Un temps cité à la RAAL, le désormais ex-capitaine des Métallos arrive libre de tout contrat. Il a pu choisir sa prochaine destination et il a donc opté pour le projet des Zèbres.

Du haut de ses 22 ans (et de ses 1m91), le solide défenseur belge arrive en provenance de Challenger Pro League où il a disputé 33 rencontres la saison dernière. Il s'est engagé au Pays Noir avec un contrat de trois saisons, jusqu’en juin 2029.

"Le Sporting de Charleroi est heureux d’annoncer l’arrivée du jeune Noah Solheid (22 ans), qui s’engage avec nos Zèbres jusqu’en 2029. Le défenseur central d’1m91 arrive en provenance du RFC Seraing (Challenger Pro League) où il a disputé 33 rencontres lors de la saison 25/26", peut-on lire sur le communiqué du club carolo.

"Grand, solide et puissant, Noah rejoint les rangs carolos avec ambition et détermination afin de poursuivre sa progression sous les couleurs du Sporting. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue au Pays Noir et lui donne rendez-vous pour la reprise !"



