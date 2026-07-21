Neuf millions sur la table : Bruges pousse pour l'un de ses bourreaux de la saison dernière

Le Club de Bruges a jeté son dévolu sur Edmund Baidoo. Les Blauw en Zwart veulent attirer en Belgique l’attaquant de 20 ans du RB Salzbourg et auraient déjà formulé une belle offre. Tout en parvenant déjà à un accord avec le joueur.

Avec le potentiel départ de Nicolo Tresoldi, une place pourrait se libérer en pointe de l'attaque du Club de Bruges. L'attaquant italien n'a pas encore quitté la Venise du Nord, mais la direction s'affaire déjà pour faire venir un centre-avant supplémentaire.

La perle rare devrait se nommer Edmund Baidoo. Le joueur n'est pas complètement inconnu du Jan Breydelstadion puisqu'il y a marqué il y a un peu moins d'un an à l'occasion du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions disputé par Salzbourg (grâce à son but, les Autrichiens avaient mené 0-2 à la mi-temps, avant de planter trois buts dans la dernière demi-heure).

Une marge de progression certaine, un profil intéressant

Baidoo renseigne l'avantage de pouvoir évoluer en pointe, mais aussi sur le flanc, où le Club cherche également à se renforcer suite au départ à venir de Christos Tzolis vers Arsenal (et de Shandre Campbell à Courtrai dans une bien moindre mesure).

Le Ghanéen sort d'une saison à 7 buts et 6 assists (toutes compétitions confondues) avec Salzbourg, où il n'était pas un titulaire indiscutable. Cela n'empêche pas Bruges de mettre le paquet pour le transférer : selon Sacha Tavolieri, la direction aurait transmis une offre à hauteur de neuf millions d'euros à Salzbourg. Parallèlement à ces discussions entre clubs, Bruges aurait déjà trouvé un accord personnel avec le joueur quant à son potentiel futur contrat en Venise du Nord.

🚨EXCLUSIVE: Club Brugge are pushing to sign Edmund Baidoo!



🔵⚫️ Belgian champions are highly interested in the RB Salzburg striker & submitted an offer worth €9M package. Talks underway.



🤝 Baidoo already agreed on personal terms with the Blauw-Zwart. #mercato #RBS #JPL pic.twitter.com/lVjrt2GSeN



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 21, 2026

Edmund Baidoo est arrivé en Europe alors qu'il était tout juste majeur : c'est le club norvégien de Sogndal qui a été sa première porte d'entrée sur le vieux continent. Il n'a fallu que six mois avant que Salzbourg ne vienne l'y chercher pour plus de trois millions d'euros suite à ses 9 buts et 6 assists en 22 matchs.