Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le candidat naturel pour succéder à Garcia ? "La combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe"
Photo: © photonews
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Mark Van Bommel remplaçera-t-il bien Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges ? Si cela ne tenait qu'à Toby Alderweireld, ce serait déjà chose faite. L'ancien défenseur de l'Antwerp est plutôt bien placé pour parler du Néerlandais, il est convaincu de la voir réussir.

Vincent Mannaert n'est pas quelqu'un qui laisse traîner les choses. Dès sa nomination, il avait pris les choses en main pour mettre fin au contrat de Domenico Tedesco. Les discussions ont également été brèves avec Rudi Garcia, qui ne manifestait pas une envie débordante de poursuivre l'aventure. La rupture a été officialisée le lendemain de la fin du tournoi.

Notre désormais ex-sélectionneur a ainsi appris la fin de la collaboration hier matin, par téléphone. Il était rentré à Rome, où il vit avec sa femme et sa fille. Dans ses quelques mots d'adieu, le Français a laissé comprendre qu'il était prêt à retrouver rapidement un nouveau challenge. "Tant que j'ai le feu, l'énergie, j'ai envie de continuer ce métier quatre-cinq ans", expliquait-il d'ailleurs avant le tournoi.

Van Bommel dans les starting-blocks

Toby Alderweireld n'est pas de ceux à regretter le nouveau virage enclenché par la fédération. L'ancien Diable Rouge se posait des questions sur l'attitude de Garcia durant la Coupe du Monde. "Je l’ai trouvé très nerveux par moments, il n’a jamais vraiment dégagé un calme complet", estime-t-il pour Het Laatste Nieuws.

Même si le nom de Sergio Conceição a également filtré ce matin, la piste Mark Van Bommel a tout de suite été privilégiée pour assurer l'après-Garcia. L'entraîneur néerlandais est libre depuis son départ de l'Antwerp il y a déjà deux ans. 

Van Bommel Mark
© photonews

Pour avoir joué sous ses ordres (et offert le titre d'une frappe en pleine lucarne contre Genk), Alderweireld se montre en enthousiaste à l'idée d'un retour aux affaire de son ancien entraîneur. "Ce serait un excellent choix. C'est un profil plus moderne, qui a tout vu et tout vécu".

Ce but sensationnel et le fait d'être associé à un club aussi clivant que l'Antwerp a parfois biaisé la vision que pouvait avoir le football wallon de Mark van Bommel. Mais le jeu de position des Anversois était bien une référence en Belgique. Alderweireld l'assure : l'ancien milieu de terrain est passé maître dans l'art de mettre une équipe en place.

"Je le jurerais sur ma vie : nous connaissions le plan de jeu à adopter dans chaque situation. Mark est toujours positif et très réaliste. Dès la première seconde, il nous a donné un sentiment incroyable. Si vous recherchez la combinaison parfaite entre tactique et management d'équipe, il est au sommet", avance Alderweireld.

Les Diables avaient des doutes quant aux accents tactiques instaurés par Rudi Garcia

C'est justement cette combinaison qui pourrait être l'argument décisif en faveur de Van Bommel. Comme l'a lui-même écrit Rudi Garcia dans ses adieux aux supporters belges, l'un de ses principaux mérites aura été de faire revenir confiance et unité au sein du groupe. Il l'avait d'ailleurs explicité lors de son entrée en fonction : l'équipe manquait de confiance et avait besoin d'un entraîneur lui refaisant prendre conscience de de ce qu'elle était capable de faire.

Garcia a été cet homme-là, faisant revenir les joueurs en sélection avec le sourire, pour faire oublier la défiance générale qui s'était mise en place en fin de mandat de Tedesco (donnant lieu à une dernière composition assez surréaliste contre Israël). Mark Van Bommel devra, s'il est bien intronisé, continuer sur cette voie, tout en apportant sa touche tactique, pour résoudre certains problèmes observés dans le jeu.

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