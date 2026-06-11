Fini le banc de touche : Besnik Hasi se lance dans une nouvelle aventure

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Fini le banc de touche : Besnik Hasi se lance dans une nouvelle aventure
Photo: © photonews
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Après plus de quinze ans passés sur les bancs de touche, Besnik Hasi s'apprête à découvrir une nouvelle facette du football. L'ancien entraîneur d'Anderlecht a accepté le poste de directeur technique d'Amedspor, un club qui découvrira la Süper Lig la saison prochaine.

Habitué aux bancs de touche depuis plus de quinze ans, Besnik Hasi va changer de perspective. L'ancien coach d'Anderlecht a été nommé directeur technique d'Amedspor, récent promu en Süper Lig (Turquie).

Depuis la fin de sa carrière de joueur, il avait occupé des fonctions d'entraîneur ou d'adjoint. Cette fois, son travail ne consistera plus à préparer les matchs ou à gérer le vestiaire, mais à participer à la construction du projet sportif du club turc.

Besnik Hasi a été viré au mois de février

Cette nomination intervient peu de temps après la fin de son deuxième passage à Anderlecht. Arrivé avec l'objectif de relancer les Mauves, Hasi n'a pas réussi à obtenir les résultats espérés. Après une série de prestations décevantes, la direction a décidé de le remercier en février. Edward Still et Jérémy Taravel ont assuré l'intérim sur le banc bruxellois.

Après son départ, l'Albanais avait exprimé son mécontetement. Dans une interview, il avait pointé un manque de clarté dans l'organisation du club, expliquant qu'il lui était parfois difficile de savoir qui prenait les décisions.

Deux titres en 2014 avec Anderlecht

Avant de prendre la direction de la Pologne, de la Grèce ou de l'Arabie saoudite, Hasi avait connu les plus belles années de sa carrière d'entraîneur à Anderlecht. Lors de son premier passage comme T1, il avait conduit les Mauves au titre de champion de Belgique en 2014. Quelques mois plus tard, il avait ajouté la Supercoupe de Belgique à son palmarès.

Un nouveau rôle à assumer cette saison

Son expérience sera mise au service d'un club qui s'apprête à vivre la saison la plus importante de son histoire. On suivra son mercato estival du coin de l'oeil.

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