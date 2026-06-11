Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

Benjamin Van Durmen arrive à la fin de son contrat dans le championnat roumain. De quoi le lancer vers un retour au pays ?

Benjamin Van Durmen gardera toujours une place à part dans le coeur des supporters de Mouscron. D'abord formé au FC Béclers et au RFC Tournai, le régional de l'étape avait terminé son écolage chez les Hurlus, existant alors sous la dénomination de Royal Mouscron-Péruwelz.

Au Canonnier, Van Durmen s'était frayé un chemin jusqu'en équipe première, recevant sa chance pour la première fois lors d'un match de fin de saison 2015/2016 sous la houlette du regretté Glen De Boeck. Il était ensuite resté au club pendant pas moins de cinq ans, se rapprochant de la barre des 100 matchs disputés sous le maillot mouscronnois (97, pour être précis).

En 2021, à l'issue de la relégation de Mouscron en D1B, le Tournaisien avait reçu son bon de sortie et avait rebondi du côté de l'Universitatea Craiova, club de première division roumaine. Devenu une valeur sûre de la Superliga locale, Van Durmen s'est même offert une deuxième expérience sur place, s'engageant avec l'UTA Arad en 2024.

Benjamin Van Durmen quitte Arad et laisse la porte ouverte à un retour

Pendant ces deux saisons passés à l'ouest de la Roumanie, l'ancien de Mouscron a aidé son équipe à s'en sortir dans la lutte pour le maintien. Mais le milieu défensif ne prolongera pas l'aventure à Arad et se cherche donc un nouveau défi cet été.



Quelle destination privilégier après cinq ans passés dans le championnat roumain ? "Je n'exclus pas un retour en Belgique", explique-t-il à nos confrères de SudInfo. A quand un retour du côté de Mouscron ? A 29 ans, Van Durmen semble pouvoir viser plus haut que la D2 FFA, mais le Stade Mouscronnois (portés par d'autres routiniers tels qu'Anthony Knockaert, Corentin Koçur, Yohan Brouckaert ou Idir Ouali) en est tout de même désormais à quatre montées de suite.