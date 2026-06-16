Il y avait un match au programme ce lundi pour les Diables, et Lukaku était titulaire

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Il y avait un match au programme ce lundi pour les Diables, et Lukaku était titulaire
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Au lendemain de Belgique-Egypte, les Diables Rouges qui ont eu peu ou pas de temps de jeu se sont entraînés au complexe des Seattle Sounders. Et pour l'occasion, ils ont pu disputer un match amical face à l'équipe de MLS !

Florent Malice

Victoire 2-1 des Diables en amical contre les Seattle Sounders

Le résultat du match amical entre les Seattle Sounders et les réservistes des Diables Rouges (lire ci-dessous) est connu : les Diables ont battu le club de MLS sur le score de 1-2. Si une photo montrait Lukaku célébrant un but, celui-ci a en réalité été annulé. Mais Romelu a tout de même été décisif, donnant une passe décisive... à Axel Witsel. 

L'autre buteur du jour était Matias Fernandez-Pardo, qui a donc en quelque sorte inscrit son premier but en équipe nationale (il ne comptera bien sûr dans aucun décompte officiel). Rien grand chose à signaler en-dehors de ces faits, la presse n'étant pas autorisée à assister au match. Aucune blessure n'a été à déplorer. 

Au lendemain de Belgique-Egypte, les Diables Rouges qui ont eu peu ou pas de temps de jeu se sont entraînés au complexe des Seattle Sounders. Et pour l'occasion, ils ont pu disputer un match amical face à l'équipe de MLS !

Session d'entraînement allégée ce lundi, au lendemain de Belgique-Egypte, pour les Diables Rouges. Les joueurs qui avaient joué la veille ne se sont pas entraînés à Renton, tandis qu'une session légère était organisée pour les réservistes... accompagnés de Romelu Lukaku.

Visiblement désireux de continuer à perfectionner sa forme physique, qui n'est pas encore optimale, Lukaku a ensuite également débuté le match amical organisé entre la fédération et les Seattle Sounders. Le club de MLS prête ses infrastructures aux Belges depuis le début du tournoi, et avait également prêté son 3e gardien Max Anchor à Rudi Garcia pour jouer le rôle qui devait initialement être donné à Maarten Vandevoordt. 

Lukaku, Fernandez-Pardo et Lukebakio devant

Ce match amical était organisé à huis-clos : seules les familles ont pu y assister. Mais la presse a été évacuée au coup d'envoi, ce qui nous a permis de connaître le onze aligné face aux Seattle Sounders. Un onze sans surprise puisqu'il était composé des joueurs n'ayant pas joué face à l'Egypte, accompagné de Lukaku.

En défense, De Winter et Theate étaient donc encadrés par Moreira au back gauche et Seys au back droit. L'entrejeu était composé des vétérans Hans Vanaken et Axel Witsel, tandis que le secteur offensif était assez original : Alexis Saelemaekers évoluait dans un rôle assez axial, Lukebakio côté droit et Fernandez-Pardo côté gauche.

Quelques photos du match sont disponibles, et donnent l'impression que Romelu Lukaku a trouvé le chemin des filets. De manière générale, l'attaquant des Diables est particulièrement souriant ces derniers jours à Seattle, y compris dans la foulée du match : il assure être en forme, et tous les voyants sont donc au vert pour sa récupération...

Lukaku Romelu
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