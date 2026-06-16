Il y avait un match au programme ce lundi pour les Diables, et Lukaku était titulaire

2642

Au lendemain de Belgique-Egypte, les Diables Rouges qui ont eu peu ou pas de temps de jeu se sont entraînés au complexe des Seattle Sounders. Et pour l'occasion, ils ont pu disputer un match amical face à l'équipe de MLS !