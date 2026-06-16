Un ancien de Pro League sûr de lui : "Je veux entraîner en première ou en deuxième division d'ici cinq ans"

Raphael Holzhauser est le nouveau joueur-entraîneur du KSK Beveren, un club de première provinciale (à ne pas confondre avec le SK Beveren, promu en D1A). L'Autrichien se veut ambitieux dans ses nouvelles fonctions.

Surprenant deuxième du classement du Soulier d'Or 2020 au milieu de sa saison à 16 buts et 16 assists en 34 matchs avec le Beerschot, Raphael Holzhauser a connu quelques lendemains compliqués. Peu à son affaire à Louvain, il s'est ensuite relancé au Luxembourg et à Malte, avant de revenir au pays l'été dernier, dans le club de troisième division de Gloggnitz. En plus d'avoir reculé comme défenseur central, il s'y est illustré comme joueur-entraîneur.

Le Viennois de 33 ans est désormais de retour en Belgique. Il vient en effet de rejoindre le KSK Beveren, avec à nouveau cette double casquette. Le nouveau venu se montre très enthousiaste : "J'ai la chance de jouer au football ici, et c'est près de chez moi, à Anvers. C'est le club idéal pour moi. Nous avons les qualités pour faire une bonne saison", sourit-il dans Het Nieuwsblad.

Raphael Holzhauser déjà en pleine reconversion

A titre personnel, Holzhauser se montre assez franc sur ses ambitions comme entraîneur à moyen terme : "Quand on débute footballeur, on veut devenir professionnel, et quand on devient entraîneur, on aspire au même niveau. C'est la vie, non ? Un vendeur de voitures veut en vendre le plus possible, et on veut progresser en tant que journaliste, n'est-ce pas ? C'est logique quand on est ambitieux. D'ici cinq ans, je souhaite entraîner en première ou deuxième division".

Mais avant cela, contrairement aux grands débuts de Vincent Kompany comme joueur-entraîneur du côté d'Anderlecht, il faudra faire ses preuves dans les divisions inférieures avec Beveren : "Je souhaite créer un groupe soudé. Une ambiance positive dans les vestiaires est primordiale à mes yeux. De plus, je veux continuer à apprendre chaque jour, à chaque entraînement. Je ne suis pas encore un entraîneur parfait", reconnaît-il.

