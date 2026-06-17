Il est mort de faim : voilà le plan autour de Romelu Lukaku pour la suite du tournoi

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Avec tout le respect pour Charles De Ketelaere, contre l’Égypte, Romelu Lukaku nous a clairement manqué en pointe. Au-delà du but contre son camp provoqué, c’est surtout sa simple présence qui a fait défaut : Lukaku terrifie les défenseurs.

Les avis sur la prestation de De Ketelaere étaient partagés. Notre collègue de Voetbalkrant l'a trouvé très correct, estimant qu'il s’est battu sur chaque ballon et a travaillé dans chaque duel. Nous lui avons pour notre part attribué un 4/10 et l'avons trouvé, une nouvelle fois, assez transparent.

De Ketelaere peut en effet trop facilement être pris en marquage individuel, alors que face à Lukaku, il faut en permanence deux défenseurs. Il en faut tout simplement un pour couper la ligne de passe et un autre pour gêner Lukaku.

Mais combien de temps faudra-t-il encore avant que Rudi Garcia et son staff médical estiment qu’il est prêt à débuter ? D’après ce qu’on entend, il faut déjà le freiner. Il a l’air détendu, mais il est incroyablement affamé à l’idée de commencer un match dès le coup d’envoi. il a d'ailleurs débuté le match amical de ce mardi, alors que la séance était réservée aux joueurs n'ayant pas reçu de minutes la veille.

Si on a besoin de Lukaku contre la Nouvelle-Zélande...

Contre l’Iran, Lukaku sera encore laissé sur le banc, mais s’il continue à évoluer à ce rythme à l’entraînement, il se pourrait bien qu’il débute contre la Nouvelle-Zélande. Surtout si, à ce moment-là, la différence de buts compte pour aller chercher la première place. Ou dans un autre scénario auquel on ne veut clairement pas encore penser.


Lukaku reste indispensable. Le staff technique et médical se montre prudent avec lui, mais si besoin, ils l’aligneront. D’ailleurs, il n’était pas prévu qu’il joue hier une grosse demi-heure. Plutôt dix minutes de moins. Mais après la phase de groupes, il doit être prêt à commencer les matchs. Et ça, pour lui comme pour nous, c'est capital...

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