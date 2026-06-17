Il rejoindrait deux Diables Rouges : un nouveau club dans la course pour Matias Fernandez-Pardo

Après Dortmund, le Bayern Munich ou encore Liverpool, un autre club est au chevet de Matías Fernández-Pardo : Aston Villa. Lille réclame toutefois 70 millions d’euros, ce qui pourrait refroidir quelques prétendants.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de La Gantoise contre onze millions d’euros, Matías Fernández-Pardo vient de réaliser sa plus belle saison sous les couleurs du LOSC, avec huit buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues.

Des performances qui ont permis au Bruxellois de 21 ans de faire partie de la sélection de Rudi Garcia et des Diables rouges pour la Coupe du monde 2026, malgré le choix initial de Fernández-Pardo de représenter l’Espagne. Choix sur lequel il est donc revenu afin d’opter pour la Belgique.

Sur le sol nord-américain, Lille espèrera naturellement que le jeune attaquant pourra jouer davantage que contre l’Égypte, lui qui n’est monté au jeu que pour les quatre dernières minutes du temps réglementaire et pour le temps additionnel. Car l’intérêt est croissant autour de Matías Fernández-Pardo, et une belle Coupe du monde pourrait permettre aux Dogues de jouer le jeu des enchères avec les candidats acheteurs.

Aston Villa s’ajoute dans la course pour Matías Fernández-Pardo

Plusieurs clubs ont déjà été cités ces dernières semaines : le Borussia Dortmund se montrerait le plus concret, tandis que le Bayern Munich et Liverpool auraient également noté son nom sur leur liste. Face à cet intérêt de grands clubs européens, Lille n’hésitera pas à réclamer le prix fort et pourrait demander jusqu’à 70 millions d’euros pour le libérer. D’où l’intérêt qu’il fasse une belle Coupe du monde, donc, pour justifier ce prix.

Évalué à 35 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt, Matías Fernández-Pardo serait, malgré son prix particulièrement élevé, arrivé sur les tablettes d’un nouveau club, selon les informations de Sky Sports.





En Premier League, cette fois, puisque c’est Aston Villa, récent vainqueur de l’Europa League avec Amadou Onana et Youri Tielemans, qui serait également désireux de le recruter. Des premiers contacts auraient même déjà été noués par les Villans.