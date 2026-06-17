Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

Scott Crabbé, journaliste football
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Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A
Photo: © photonews
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Beveren est à la recherche d'un nouveau coach depuis le départ de Marink Reedijk. Son successeur semble connu.

Malgré sa saison record en D1B, conclue par ce bilan immaculé, ne renseignant pas la moindre défaite, la direction de Beveren a du boulot lors de ce mercato. Outre plusieurs cadres de l'équipe à prolonger, les têtes pensantes du Freethiel sont tout simplement à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Marink Reedijk a en effet signifié au club qu'il n'accompagnerait pas ses hommes au niveau supérieur, pour être libre de choisir un meilleur projet. Se sachant convoité après son travail spectaculaire, l'ancien entraîneur des RSCA Futures n'a pas encore officiellement tranché quant à son nouveau club. Beveren se rapproche quant à lui de l'officialisation de son sucesseur.

Un nouveau venu bientôt sur les bancs de D1A 

Selon Het Nieuwsblad, c'est le Néerlandais Tim Bakens qui prendra l'équipe en main. Il s'agit d'un entraîneur de 43 ans qui a passé la saison écoulée comme adjoint dans le staff du PEC Zwolle. 

Une arrivée à prévoir que Beveren doit au réseau de son directeur sportif Bob Peeters. Lorsque Peeters était entraîneur, Tim Bakens a été son adjoint durant deux saisons à Helmond Sport. Il n'a encore jamais été entraîneur principal et prendrait donc du galon en rejoignant son ancien T1 dans le Pays de Waes. Avant cela, Tim Bakens avait étalé son double mètre en tant que défenseur central passé par plusieurs clubs d'Eredivisie.

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