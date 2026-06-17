OFFICIEL : le nouvel entraîneur d'Alexis Saelemaekers et Koni De Winter à l'AC Milan est connu

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : le nouvel entraîneur d'Alexis Saelemaekers et Koni De Winter à l'AC Milan est connu
Photo: © photonews
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Rúben Amorim est le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Le tacticien portugais succède à Massimiliano Allegri, licencié en fin de saison après l'échec de la qualification pour la Ligue des champions.

Limogé de Manchester United il y a six mois, Rúben Amorim a trouvé un nouveau défi et espère cette fois vivre une meilleure aventure qu'en terre mancunienne, où il a connu de nombreuses déceptions. Avant de signer à Manchester United, il avait entraîné le Sporting (2020-2024) et s'y est construit une vraie réputation.

Les mots de Rúben Amorim 

L'entraîneur a exprimé ses premiers mots en tant que T1 : "Certaines ambitions vous accompagnent tout au long de votre carrière, et entraîner l'AC Milan a toujours été l'une des miennes. Je sais exactement ce que représente ce club : son histoire, son prestige et son extraordinaire communauté de supporters à travers le monde."

"C'est un défi que je relève avec fierté et enthousiasme, en étant pleinement conscient de ce que symbolisent ces couleurs. J'ai hâte de commencer et de vivre chaque jour la passion qui anime l'AC Milan", a-t-il conclu.

"Nous suivons Rúben depuis plusieurs années et son travail au Sporting est extrêmement impressionnant", a souligné Gerry Cardinale, associé gérant de RedBird Capital Partners. "Il reflète parfaitement le style de jeu que nous recherchons. Il fait partie des entraîneurs les plus préparés et innovants de la nouvelle génération européenne : jeune, ambitieux et doté d'une identité footballistique moderne, basée sur la maîtrise du jeu par la possession, un pressing moderne et une approche tactique claire."

Koni De Winter et Alexis Saelemaekers sous les ordres de Rúben Amorim 

L'entraîneur portugais aura donc deux joueurs belges sous ses ordres. Les deux Diables Rouges Koni De Winter et Alexis Saelemaekers, qui disputent actuellement la Coupe du monde 2026 avec la Belgique, évoluent dans le club milanais.

"L'AC Milan souhaite la bienvenue à Rúben Amorim et à l'ensemble de son staff", a conclu l'AC Milan dans un communiqué publié sur son site web ce mardi.

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