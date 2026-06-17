Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

Depuis de longues années, le sujet du futur nouveau stade rejaillit de temps à autre comme un vieux serpent de mer. Le CEO Thomas Rodrigues Pereira a pris la parole pour situer l'état d'avancement du projet.

En cette intersaison, bâches, rouleaux et tracteurs ont investi Rocourt. Le terrain a en effet été entièrement changé, remplacé par un nouveau synthétique, pour disposer à nouveau d'une aire de jeu renouvelée. "On voulait doter notre équipe première et nos jeunes d'un terrain en parfait état pour la saison prochaine", explique le CEO Thomas Rodrigues Pereira.

Une bonne nouvelle pour les Sang et Marine, qui ne fait pas oublier que le club tout entier attend des travaux d'une autre envergure, ceux de la construction d'un nouveau stade. Rocourt a beau avoir son charme, il représente également un certain plafond en termes d'infrastructures : un nouvelle enceinte ferait passer un cap au matricule 4.

Un petit coup de frais pour Rocourt, mais le gros œuvre se fait encore attendre

La direction ne l'oublie pas : "Ce nouveau sythétique, c'est une première étape. Ca ne remet pas du tout en cause le projet plus gloabal et plus important d'avoir un stade aux normes de la D1A", rassure Thomas Rodrigues Pereira.

Mais où en est-on concrètement ? Le projet avance à son rythme : "On a eu différentes réunions, avec les responsables des infrastructures pour la fédération, des entreprises, un bureau d'architecte. On est en train d'avancer, on met tout en oeuvre pour avoir très prochainement ce stade aux normes de la D1A", conclut le CEO des Sang et Marine.

Le RFC Liège devra donc encore faire preuve de patience avant de disposer de son nouveau stade. Les supporters commencent toutefois à en avoir l'habitude après ces années d'attente. Mais cette prise de parole a le mérite de confirmer que le projet est toujours un bien un cheval de bataille de la direction et que des réunions ont lieu en coulisse.



