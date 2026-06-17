Pourquoi les Diables sont troisièmes du groupe G, et qu’est-ce que ça pourrait changer pour la suite ?

Pas de panique pour les Diables rouges, troisièmes du groupe G à l’issue de la première journée. La Belgique est toujours favorite pour remporter son groupe, et la République Tchèque demeure l’un des adversaires les plus probables en seizième de finale.

Après la première journée, la Belgique, l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande comptent chacun un point dans le groupe G de la Coupe du monde 2026. L'égalité n'est cependant pas parfaite entre les quatre équipes.

Si les trois premiers critères (nombre de points, confrontation directe et différence de buts) donnent bien une égalité parfaite, la quatrième critère est le nombre de buts marqués par chaque équipe. Et là, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, qui se sont quittés sur un score de 2 buts partout, comptent une petite longueur d'avance sur la Belgique et l'Egypte.

Ces deux nations se retrouvent donc devant les Diables Rouges, avec un petit avantage pour la nation océanienne... au classement du fair-play, qui est également l'un des critères de départage. La Nouvelle-Zélande n'a reçu aucun avertissement lors de sa rencontre inaugurale, contre une carte jaune pour l'Iran, décernée à Ehsan Hajsafi à la 89e minute.

🇳🇿 ahead of 🇮🇷 on fair play;

🇮🇷 ahead of 🇧🇪 on goals scored;

🇧🇪 ahead of 🇪🇬 on FIFA ranking!



To qualify for R32:



94% 🇧🇪 Belgium

84% 🇪🇬 Egypt

40% 🇮🇷 Iran

30% 🇳🇿 New Zealand



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Vers un seizième de finale contre la République Tchèque ?

Troisième, la Belgique se situe devant l’Égypte grâce au tout dernier critère, le seul où il ne peut y avoir aucune égalité : le classement FIFA. Neuvièmes mondiaux, les Diables Rouges sont assurés de terminer devant tout le monde, dans ce groupe, si c’est ce critère qui s’avère déterminant. Il y a peu de chances, on vous l’accorde.



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Malgré cette égalité sur le plan comptable, la Belgique reste néanmoins la grandissime favorite pour la première place du groupe. Selon les estimations, la Belgique aurait 94 % de chances de se qualifier pour les seizièmes de finale (et 59 % de chances de terminer première), contre 84 % pour l’Égypte, 40 % pour l’Iran et 30 % seulement pour la Nouvelle-Zélande, qui occupe pourtant la première place.

Tout cela puisque, selon les premières projections, le groupe G de la Belgique serait celui où le troisième aurait le moins de chances de se qualifier pour les seizièmes de finale. Toujours selon les premières estimations, en cas de première place de groupe, les Diables pourraient croiser la République Tchèque en seizièmes de finale.