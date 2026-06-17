Youri Tielemans doit-il débuter sur le banc contre l'Iran ? Un ancien Diable Rouge n'écarte pas l'idée

Le match nul concédé face à l'Égypte a mis en lumière les interrogations qui entourent encore les Diables Rouges. Avant le match contre l'Iran, l'ancien Diable Rouge Marc Degryse estime que Rudi Garcia doit revoir son milieu de terrain, quitte à écarter un joueur comme Youri Tielemans.

Longtemps indiscutable dans le onze des Diables Rouges et récemment promu capitaine, Youri Tielemans voit désormais la concurrence s’intensifier. Nicolas Raskin poursuit sa progression, tandis que Hans Vanaken reste un élément important. Kevin De Bruyne reste quant à lui le leader créatif de la sélection.

Rudi Garcia est toujours à la recherche du meilleur équilibre au milieu de terrain. Le match nul contre l’Égypte (1-1) a démontré que plusieurs formules restent envisageables et que des ajustements sont encore nécessaires. Pour Youri Tielemans, cela signifie que sa place n’est plus aussi garantie qu’avant, malgré son expérience et son statut au sein du groupe.

Youri Tielemans sur le banc contre l'Iran ?

Marc Degryse ne cache pas sa préférence. Selon lui, Rudi Garcia doit oser miser sur un milieu complémentaire, quitte à écarter certains grands noms. Le sélectionneur français se retrouve face à un choix important avant le prochain match de Coupe du monde contre l’Iran : conserver son capitaine ou instaurer un nouvel équilibre avec Nicolas Raskin, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne dans l’entrejeu ?

"Si cela signifie devoir sortir Tielemans, ton capitaine, de l’équipe ? Alors tu donnes le brassard à quelqu’un d’autre. Tielemans n’a pas non plus l’impact qu’ont pu avoir des joueurs comme Eden Hazard ou Jérémy Doku" a déclaré Marc Degryse au micro de Het Laatste Nieuws.