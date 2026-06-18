Après Partey, un autre joueur interdit d'entrée sur le territoire du Canada : il ratera un match de poules !

Thomas Partey s'était vu refuser l'accès au territoire canadien pour les accusations de viol dont il fait l'objet en Angleterre. C'est désormais un autre joueur qui ne pourra pas jouer son match de poules au Canada.

Nouvel imbroglio à la Coupe du Monde 2026. Il concerne cette fois l'attaquant de la Côte d'Ivoire Elye Wahi (23 ans). En effet, le joueur de l'Eintracht Francfort, prêté la saison passée à l'OGC Nice, se retrouve au centre d'une affaire de paris en ligne.

Selon les informations de The Athletic, Wahi serait en effet accusé d'avoir pris un carton jaune volontairement lors du match entre Nice et le FC Metz, le 17 mai dernier. Plusieurs sites de paris en ligne avaient signalé des paris suspects à cette occasion. Le joueur avait alors été placé en garde à vue par la police le 29 mai dernier.

La LFP, la ligue française de football, a confirmé l'information via un communiqué. "Dans ce cadre, et afin de permettre la pleine manifestation de la vérité, une plainte contre X a été déposée le 29 mai 2026 pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l’escroquerie en bande organisée".

Elye Wahi va manquer Allemagne-Côte d'Ivoire

Mais cette affaire a également des conséquences aux États-Unis. Comme l'a annoncé la fédération ivoirienne de football (FIF), Elye Wahi ne pourra en effet pas participer au déplacement des Éléphants sur le territoire canadien. "La FIF informe que le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada. En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade".



Elye Wahi va donc manquer le choc de cette phase de poules dans le groupe E, à savoir le match face à l'Allemagne, prévu ce samedi à Toronto. Un coup dur pour la Côte d'Ivoire car l'attaquant était titulaire lors du premier match des Éléphants contre l'Équateur.