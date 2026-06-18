"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

Hugo Broos s'est montré mécontent face à la presse en raison de la suspension de trois matchs de Themba Zwane, exclu face au Mexique.

L'Afrique du Sud a démarré sa Coupe du monde par une défaite sur le score de 2-0 face au Mexique. Dans cette rencontre, trois cartons rouges, dont deux attribués aux Sud-Africains, ont été donnés. Yaya Sithole n'a écopé que d'un seul match de suspension, mais son coéquipier Themba Zwane a eu une sanction bien plus lourde avec trois rencontres de suspension.

Le milieu de terrain de Mamelodi Sundowns avait été expulsé après avoir donné une petite manchette lors d'une action offensive. La VAR était intervenue et l'arbitre a finalement accordé un carton rouge au joueur. Il allait alors quoi qu'il arrive manquer une rencontre, mais finalement la sanction a été plus lourde avec trois rencontres.

Hugo Broos est frustré

Son Mondial est alors, sauf miracle de l'Afrique du Sud, déjà terminé. Hugo Broos ne comprend pas cette décision : "Trois matchs de suspension. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère. Surtout quand je vois ce qu'il s'est passé hier avec Messi. Je ne suis pas d'accord. Cela me frustre."

Le carton rouge était déjà selon lui bien trop sévère : "Ce carton rouge était exagéré. Themba a simplement posé son épaule sur son adversaire. Rien de plus."

"La situation est claire. Si nous ne gagnons pas, alors le dernier match contre la Corée du Sud ne servira à rien", a-t-il ensuite ajouté. "On me critique parce que je serais trop gentil. Mais je ne veux pas jeter publiquement mes joueurs sous le bus. Parfois, il faut mentir devant les caméras."





Il est vrai que la prestation sud-africaine a été fort faible, Hugo Broos a alors été critiqué. Cela ne surprend pas l'entraîneur : "Lorsque nous nous sommes qualifiés, on voulait ériger une statue à mon effigie. J'avais alors proposé qu'elle soit en bois. Comme ça, on pourrait facilement la brûler. C'est ce qui se passe aujourd'hui."