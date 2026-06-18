Courtois de retour face à la presse ce vendredi, les Diables à l'entraînement dans le stade d'un club de MLS

Voici les dernières nouvelles en provenance de Seattle, et le programme des jours à venir pour les Diables Rouges. Avec le surprenant retour de Thibaut Courtois en conférence de presse dès ce vendredi...

De mémoire de suiveur des Diables Rouges, c'est assez rare - voire même du jamais vu - qu'un joueur, surtout du calibre de Thibaut Courtois, fasse son retour en conférence de presse aussi rapidement lors d'un tournoi. Le gardien du Real Madrid s'était déjà présenté face aux journalistes au Providence Swedish Performance Center de Renton, où s'entraînent les Diables Rouges, le 12 juin dernier.

Une semaine plus tard, donc, le revoilà. Habituellement, la fédération "distribue" les obligations médiatiques au fil du tournoi : des cadres comme Romelu Lukaku, Nathan Ngoy, Amadou Onana ou encore Thomas Meunier (prévu pour la conférence de presse d'avant-match à Los Angeles) ne se sont pas encore présentés en conférence de presse.

Bien sûr, ce retour rapide alimente les spéculations. Thibaut Courtois a évidemment constaté le remous qu'a causé ses propos au sujet d'une retraite internationale après la Coupe du Monde 2026. Il le sait : ce vendredi, le sujet reviendra sur la table.

Courtois a-t-il décidé de s'exprimer à ce sujet expressément et donc de donner cette conférence de presse ? Aura-t-on droit à une annonce, dans un sens comme dans l'autre ? C'est bien possible. Réponse ce vendredi, à 9h15 heure locale - 18h15 heure belge.

Les Diables s'entraîneront au stade du LA Galaxy

Dans la foulée de cette conférence de presse et de l'entraînement qui suivra, les Diables Rouges s'envoleront pour Los Angeles, où ils arriveront en soirée. Samedi, veille de match, ils ne découvriront pas encore le SoFi Stadium, du moins pas pour s'y entraîner (c'est interdit par le règlement) : ils iront s'entraîner un peu plus au sud, au Dignity Health Sports Park. Il s'agit du stade des LA Galaxy, club de MLS où ont évolué David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Landon Donovan ou encore Robbie Keane.





Actuellement, l'effectif du LA Galaxy compte une vieille connaissance du public belge : Joseph Paintsil (ex-KRC Genk). Marco Reus évolue également au sein du club de Los Angeles.