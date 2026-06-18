De probables adieux en mode mineur pour un Diable Rouge : "Oui, il était très déçu"

Matz Sels n'aura jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde dans sa carrière. Pourtant toujours présent en phase de qualifications, le portier a été laissé de côté pour la compétition.

Rudi Garcia a choisi d'opter pour l'avenir, et d’emmener le jeune talent Mike Penders à la Coupe du Monde. 2026. Un choix qui peut se justifier mais qui a été très difficile à encaisser pour Sels. Le deuxième gardien des Diables Rouges,, Senne Lammens, comprend d’ailleurs parfaitement la déception de son collègue.

"Il attendait énormément cette Coupe du monde"

Lammens a recroisé Sels peu après l’annonce de la sélection, lors du match entre Manchester United et Nottingham Forest. "Le football peut être cruel", nous a confié Lammens. "Matz nous a énormément aidés pendant les matches de qualification. Je l’ai vu quelques jours après l’annonce de la sélection et il était vraiment très déçu".

Selon Lammens, ce sentiment est totalement compréhensible. Pour Sels, il s’agissait peut-être d’une ultime occasion de vivre enfin un Mondial de l’intérieur. "Il avait énormément envie d’aller à la Coupe du monde. Il n’a encore jamais vécu ça".

Une statistique frappante

La déception de Sels est d’autant plus grande qu’il fait partie de l’équipe nationale depuis des années. Sous plusieurs sélectionneurs, il a régulièrement été appelé, et lors des dernières qualifications pour le Mondial, il était même considéré comme le numéro deux derrière Thibaut Courtois.

Pourtant, le portier expérimenté n’est parvenu qu’une seule fois à se faire une place dans une sélection pour un grand tournoi. Son compteur reste donc bloqué à un seul Euro (en 2024)... mais aucune participation à une Coupe du Monde.





Lammens ne cache pas sa sympathie pour Matz Sels, tout en sachant que la concurrence fait inévitablement partie du sport de haut niveau. "Je compatis", explique le gardien. "Même si, en principe, on ne devrait pas avoir pitié d’un concurrent".