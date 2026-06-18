La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

Deux rencontres étaient au programme cette nuit. Le Ghana s'est imposé sur le plus petit des scores contre le Panama (1-0), tandis que la Colombie a pris les trois points face à l'Ouzbékistan (1-3).

Dans un match où le Panama a eu la possession du ballon, c'est le Ghana qui a finalement trouvé la faille. En toute fin de rencontre, Caleb Yirenkyi a offert la victoire aux siens après un débordement de Brandon Thomas-Asante, qui a servi son coéquipier d'un centre à ras de sol dans la surface de réparation (90e+5, 1-0).

Le Ghana est la deuxième nation africaine à assurer sa victoire en inscrivant un but victorieux après la 90e minute. Amad Diallo avait lui offert la victoire à la Côte d'Ivoire contre l'Équateur sur le même score (1-0). Les deux seuls buts victorieux après le temps réglementaire ont jusqu'à présent été inscrits par ces deux nations. Avec ce succès, le Ghana figure en tête du groupe L aux côtés de l'Angleterre.

La Colombie lance parfaitement son Mondial

Daniel Muñoz a ouvert le score pour la Colombie à cinq minutes de la fin du temps réglementaire du premier acte. Luis Díaz a parfaitement trouvé l'ancien joueur du KRC Genk, lancé dans le dos de la défense (40e, 0-1).

L'Ouzbékistan s'est montré plus offensif dans le début de la seconde période et est parvenu à égaliser. Suite à une tentative en reprise de volée d'Eldor Shomurodov, le ballon a été repoussé par le gardien puis par le poteau. Abbosbek Fayzullaev a ensuite surgi pour reprendre le ballon et égaliser de la tête (60e, 1-1).



Suite à une perte de balle ouzbèke, la Colombie est partie en reconversion et Luis Díaz s'est ensuite offert son premier but du Mondial (65e, 1-2). En toute fin de rencontre, Jaminton Campaz a inscrit le tout dernier but colombien de la tête sur un centre de Cucho Hernández (90e+9, 1-3). Les Colombiens sont parfaitement lancés dans ce Mondial 2026 et sont premiers de leur groupe suite au partage entre le Portugal et la RDC (1-1).