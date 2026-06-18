La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse
Photo: © photonews

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Deux rencontres étaient au programme cette nuit. Le Ghana s'est imposé sur le plus petit des scores contre le Panama (1-0), tandis que la Colombie a pris les trois points face à l'Ouzbékistan (1-3).

Dans un match où le Panama a eu la possession du ballon, c'est le Ghana qui a finalement trouvé la faille. En toute fin de rencontre, Caleb Yirenkyi a offert la victoire aux siens après un débordement de Brandon Thomas-Asante, qui a servi son coéquipier d'un centre à ras de sol dans la surface de réparation (90e+5, 1-0).

Le Ghana est la deuxième nation africaine à assurer sa victoire en inscrivant un but victorieux après la 90e minute. Amad Diallo avait lui offert la victoire à la Côte d'Ivoire contre l'Équateur sur le même score (1-0). Les deux seuls buts victorieux après le temps réglementaire ont jusqu'à présent été inscrits par ces deux nations. Avec ce succès, le Ghana figure en tête du groupe L aux côtés de l'Angleterre.

La Colombie lance parfaitement son Mondial

Daniel Muñoz a ouvert le score pour la Colombie à cinq minutes de la fin du temps réglementaire du premier acte. Luis Díaz a parfaitement trouvé l'ancien joueur du KRC Genk, lancé dans le dos de la défense (40e, 0-1).

L'Ouzbékistan s'est montré plus offensif dans le début de la seconde période et est parvenu à égaliser. Suite à une tentative en reprise de volée d'Eldor Shomurodov, le ballon a été repoussé par le gardien puis par le poteau. Abbosbek Fayzullaev a ensuite surgi pour reprendre le ballon et égaliser de la tête (60e, 1-1).


Suite à une perte de balle ouzbèke, la Colombie est partie en reconversion et Luis Díaz s'est ensuite offert son premier but du Mondial (65e, 1-2). En toute fin de rencontre, Jaminton Campaz a inscrit le tout dernier but colombien de la tête sur un centre de Cucho Hernández (90e+9, 1-3). Les Colombiens sont parfaitement lancés dans ce Mondial 2026 et sont premiers de leur groupe suite au partage entre le Portugal et la RDC (1-1).

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