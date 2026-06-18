Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

Deuxième match, deuxième ville : les Diables Rouges vont en Californie ! Les supporters belges vont donc découvrir Los Angeles, bien différente de Seattle.

Après Seattle et son atmosphère presque européenne, mais aussi et surtout sa taille assez réduite pour les standards américains, place à une ville bien différente pour Belgique-Iran ce 21 juin. Les supporters belges vont en effet découvrir Los Angeles : une ville dont le seul nom évoque le rêve américain, mais qui pourrait bien vous faire un choc.

Los Angeles, c'est 13 millions d'habitants si l'on compte son aire urbaine - et cette aire urbaine est interminable. Si quelques jours à Seattle peuvent suffire pour en avoir une assez bonne idée, n'espérez pas en faire de même à LA. Les distances d'un point d'intérêt à un autre sont immenses : il vous faudra multiplier les Uber hors de prix pour tout couvrir.

Hollywood Boulevard... malgré tout ?

Soyons honnêtes : Hollywood Boulevard n'est pas le plus beau quartier de Los Angeles. Il a la réputation, depuis plusieurs années maintenant, d'être assez mal famé : visitez-le donc de préférence de jour et sans laisser tomber votre vigilance. La pauvreté et la crise des opioïdes, très visibles un peu partout dans Los Angeles mais notamment dans ce quartier (et dans Skid Row, qu'il faut absolument éviter), peuvent aussi mettre mal à l'aise.

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Mais lorsqu'on visite la ville pour la première fois, difficile de faire l'impasse sur le célèbre Walk of Fame et ses étoiles, même si le risque d'être déçu est réel. Le quartier reste iconique, un bref tour peut y suffire et vous pourrez ensuite vous promener dans les Hollywood Hills... pour voir, bien sûr, le légendaire panneau Hollywood.

Le SoFi Stadium est assez central

Le gros avantage de Los Angeles dans cette Coupe du Monde 2026 par rapport à des villes-hôtes comme New York, Boston ou encore Dallas, et à l'instar de Seattle, c'est que le stade où se déroule le match, le SoFi Stadium, est assez bien localisé. Aux dimensions de la Cité des Anges, en tout cas. Le stade est en effet situé dans une zone urbaine assez dense, ce qui le rend accessible en transports et en voiture (Uber, taxis), ainsi que pour les besoins de la fanwalk (dont les détails figureront plus bas).





Vous pourrez rejoindre le stade et ses environs en une demi-heure depuis, par exemple, la jetée de Santa Monica et Venice Beach - des incontournables de Los Angeles pour profiter du soleil, du Pacifique et d'une ambiance franchement apaisante par rapport au reste de la ville. La jetée ("pier") de Santa Monica marque officiellement la fin de la célèbre Route 66. Flâner le long des plages en observant les personnages haut en couleur qui y vivent leur vie est une expérience en soi, plusieurs locaux à Seattle nous l'ont assuré !

Une ville qui respire le sport

Si les Seattle Seahawks ont récemment remporté le Superbowl, les amateurs de sport seront bien sûr bien plus en terrain connu à Los Angeles. Les Lakers (NBA), les Dodgers (baseball), les Kings (NHL), les Rams et les Chargers (NFL) ou encore les deux clubs de soccer, le LAFC et le LA Galaxy : peu de métropoles peuvent se vanter d'abriter autant de franchises prestigieuses... et Los Angeles accueillera les Jeux Olympiques de 2028 : elle est déjà en pleins préparatifs.

Les matchs de la Coupe du Monde se dérouleront donc au SoFi Stadium, à Inglewood. Inauguré en 2020, ce stade ultramoderne est souvent considéré comme l'une des enceintes sportives les plus impressionnantes au monde. Avec son immense écran suspendu et son architecture futuriste, il est encore plus représentatif du "larger-than-life" à l'américaine que le Lumen Field de Seattle.

Les Diables Rouges dans la capitale du divertissement

À Seattle, on parlait de grunge. Difficile de résumer Los Angeles à un mouvement musical : les fans de rap marcheront dans les pas de Snoop Dogg, Tupac ou Kendrick Lamar, les amateurs de rock iront visiter le Rainbow Bar & Grill où les Red Hot Chili Peppers, les Guns N' Roses et Lemmy de Mötorhead avaient leurs habitudes, sans parler du musée des Grammys où des objets ayant appartenu aux plus grandes stars sont en exposition permanente. Immanquable.

Les amateurs de cinéma pourront visiter les studios Warner Bros, Universal ou encore Paramount. Même sans entrer dans les studios, il est difficile de marcher dans certains quartiers sans avoir l'impression d'être au milieu d'un décor de film. Les passionnés d'art trouveront également leur bonheur au Getty Center, perché sur les hauteurs de la ville. La collection est remarquable, mais la vue sur Los Angeles vaut à elle seule le détour.

Ne manquez pas la cuisine mexicaine

Nos amis et collègues restés en Belgique nous font la blague depuis le début de la Coupe du Monde : alors, pas encore lassés des hamburgers aux USA ? Les clichés ont la vie dure. Alors qu'à Seattle, nous nous sommes régalés de poisson et de fruits de mer, à Los Angeles, la véritable star locale reste la cuisine mexicaine et latino. Tacos, burritos, quesadillas ou ceviches se trouvent à pratiquement tous les coins de rue, souvent pour des prix très raisonnables.

Et puisque les supporters belges apprécient généralement une bonne bière, signalons que Los Angeles n'a (presque) rien à envier à Seattle dans le domaine de la craft beer. Les quartiers d'Arts District et de Long Beach regorgent de brasseries artisanales, même si l'ambiance y est généralement plus urbaine et moins hipster que le long de la marina de Seattle.

Matchday-1 et jour de match : toutes les informations pour les supporters

Une fois que vous aurez étanché votre soif de tourisme, retour à l'essentiel : le football, et ce Belgique-Iran déjà si important pour les Diables Rouges. Au contraire de Seattle, aucune "ambassade" de 1895 ne sera mise en place la veille du match (le 20 juin). Cela ne veut pas dire qu'aucune activité n'est prévue.

En effet, un "fangame" sera organisé entre les supporters belges et une équipe de supporters locaux (on ignore encore si des supporters iraniens, forcément résidents américains, formeront une équipe ou s'il s'agira d'une équipe mixte), comme cela se fait souvent en Coupe du Monde. Rassemblement prévu à 10h30 au Pan Pacific Park (Beverly Boulevard), coup d'envoi à 11h et fin du match à 12h15.

Comme à Seattle, le match a lieu à 12h heure locale : les festivités commenceront donc tôt. Le "House of the Devils" sera localisé au Cinevita (1248 S. District Drive, Inglewood), à deux pas du stade. Les lieux ouvriront à 7h avec une tombola et des goodies pour les premiers arrivés ; la fanwalk devrait démarrer aux alentours de 10h et durer une quinzaine de minutes. L'afterparty continuera ensuite jusqu'à 18h. Toutes les informations sont à retrouver ici !