Le point de l'espoir pour Hugo Broos : la Tchéquie laisse filer la victoire face à l'Afrique du Sud

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le point de l'espoir pour Hugo Broos : la Tchéquie laisse filer la victoire face à l'Afrique du Sud
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Tchéquie et l'Afrique du Sud ouvraient le second tour de matchs de poules, ce jeudi. Un match que les Tchèques ont longtemps cru remporter.

La République Tchèque et l'Afrique du Sud étaient toutes deux dans une situation délicate après leur défaite inaugurale, respectivement contre la Corée du Sud et contre le Mexique, dans ce groupe A. Dans ce premier match du second tour de poules, la Tchéquie a rapidement pris l'avantage face aux Bafana Bafana.

Un but signé Michal Sadilek après 6 minutes de jeu, qui profitait des largesses d'une défense sud-africaine décidément peu au point dans ce début de tournoi. 

Face à une République Tchèque remaniée (5 changements par rapport au match contre la Corée), l'Afrique du Sud, elle, peinait à hausser son niveau de jeu. Une deuxième défaite d'affilée aurait presque condamné les hommes d'Hugo Broos avant d'affronter une Corée du Sud nettement supérieure sur papier.

L'Afrique du Sud et la Tchéquie seront dos au mur 

Mais les Tchèques ne transformeront pas les quelques occasions obtenues en seconde période... et finiront par se laisser piéger. Une faute de main de Sulc, monté au jeu (il était titulaire lors du premier match), offrira ainsi un penalty à l'Afrique du Sud. Teboho Mokoena le transformera sans problème.

Malgré une fin de rencontre plus débridée, aucun but ne tombera et les deux équipes se quitteront dos-à-dos. Un match nul qui ne fait les affaires de personne avant d'affronter le Mexique pour la Tchéquie, et la Corée du Sud pour l'Afrique du Sud. Il faudra l'emporter pour ne pas devoir espérer faire partie des meilleurs troisièmes.

Pour Hugo Broos, ce point est toutefois symbolique : c'est le premier que le sélectionneur belge prend en Coupe du Monde dans sa carrière d'entraîneur. Broos a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme du tournoi, à l'âge de 74 ans. Reste donc à voir si cela sera après le match des Bafana Bafana contre la Corée du Sud, ou un peu plus tard dans le tournoi... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Afrique du Sud
République tchèque

Plus de news

De probables adieux en mode mineur pour un Diable Rouge : "Oui, il était très déçu"

De probables adieux en mode mineur pour un Diable Rouge : "Oui, il était très déçu"

21:00
Un nouveau visage en Jupiler Pro League : voici le nouvel entraîneur du promu Beveren

Un nouveau visage en Jupiler Pro League : voici le nouvel entraîneur du promu Beveren

20:55
Inquiétude autour de Romelu Lukaku : la fédération donne des nouvelles avant Belgique-Iran

Inquiétude autour de Romelu Lukaku : la fédération donne des nouvelles avant Belgique-Iran

20:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Verkooijen - Rits - Bodart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Verkooijen - Rits - Bodart

20:00
Nicolas Raskin remplacera-t-il Amadou Onana ? "Nous avons des profils différents..."

Nicolas Raskin remplacera-t-il Amadou Onana ? "Nous avons des profils différents..."

19:34
Un jeune talent belge, Diablotin, quitte le PSV pour l’Allemagne

Un jeune talent belge, Diablotin, quitte le PSV pour l’Allemagne

20:00
Avec Lionel Messi en héros : notre équipe type de la première journée de la Coupe du monde

Avec Lionel Messi en héros : notre équipe type de la première journée de la Coupe du monde

18:40
Tout juste libéré par Anderlecht, Mats Rits pourrait bien avoir trouvé son nouveau club

Tout juste libéré par Anderlecht, Mats Rits pourrait bien avoir trouvé son nouveau club

19:20
Il veut redevenir titulaire : le départ d'Arnaud Bodart se précise

Il veut redevenir titulaire : le départ d'Arnaud Bodart se précise

19:00
Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

18:00
Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

18:20
LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

18:00
Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

17:30
Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

16:40
Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

16:00
2
Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

15:25
Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

14:57
Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

13:57
1
Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

12:30
L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

13:07
"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

12:00
Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

11:40
"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

11:00
Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux" Interview

Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux"

10:30
1
Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

11:20
Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

10:00
OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

09:30
La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

08:30
L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

08:00
Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

07:00
L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

07:30
Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !" Interview

Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

23:00
De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension Interview

De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension

22:30
De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

23:00
Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 0-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 19/06 Quatar Quatar
Mexique Mexique 19/06 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 19/06 Australie Australie
Ecosse Ecosse 20/06 Maroc Maroc
Brésil Brésil 20/06 Haïti Haïti
Turquie Turquie 20/06 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 20/06 Suède Suède
Allemagne Allemagne 20/06 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 21/06 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 21/06 Japon Japon
Espagne Espagne 21/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 21/06 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 22/06 Egypte Egypte
Argentine Argentine 22/06 Autriche Autriche
France France 22/06 Iraq Iraq
Norvège Norvège 23/06 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 23/06 Algérie Algérie
Portugal Portugal 23/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Croatie Croatie
Colombie Colombie 24/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved