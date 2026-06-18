Le point de l'espoir pour Hugo Broos : la Tchéquie laisse filer la victoire face à l'Afrique du Sud

La Tchéquie et l'Afrique du Sud ouvraient le second tour de matchs de poules, ce jeudi. Un match que les Tchèques ont longtemps cru remporter.

La République Tchèque et l'Afrique du Sud étaient toutes deux dans une situation délicate après leur défaite inaugurale, respectivement contre la Corée du Sud et contre le Mexique, dans ce groupe A. Dans ce premier match du second tour de poules, la Tchéquie a rapidement pris l'avantage face aux Bafana Bafana.

Un but signé Michal Sadilek après 6 minutes de jeu, qui profitait des largesses d'une défense sud-africaine décidément peu au point dans ce début de tournoi.

¡LINDA DEFINICIÓN DE ZURDA! ¡ARRIBA CHEQUIA!



Michal Sadílek marca rápidamente el primero del partido sobre Sudáfrica. pic.twitter.com/tBtzMBcmkz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

Face à une République Tchèque remaniée (5 changements par rapport au match contre la Corée), l'Afrique du Sud, elle, peinait à hausser son niveau de jeu. Une deuxième défaite d'affilée aurait presque condamné les hommes d'Hugo Broos avant d'affronter une Corée du Sud nettement supérieure sur papier.

L'Afrique du Sud et la Tchéquie seront dos au mur

Mais les Tchèques ne transformeront pas les quelques occasions obtenues en seconde période... et finiront par se laisser piéger. Une faute de main de Sulc, monté au jeu (il était titulaire lors du premier match), offrira ainsi un penalty à l'Afrique du Sud. Teboho Mokoena le transformera sans problème.





Malgré une fin de rencontre plus débridée, aucun but ne tombera et les deux équipes se quitteront dos-à-dos. Un match nul qui ne fait les affaires de personne avant d'affronter le Mexique pour la Tchéquie, et la Corée du Sud pour l'Afrique du Sud. Il faudra l'emporter pour ne pas devoir espérer faire partie des meilleurs troisièmes.

Pour Hugo Broos, ce point est toutefois symbolique : c'est le premier que le sélectionneur belge prend en Coupe du Monde dans sa carrière d'entraîneur. Broos a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme du tournoi, à l'âge de 74 ans. Reste donc à voir si cela sera après le match des Bafana Bafana contre la Corée du Sud, ou un peu plus tard dans le tournoi...