Interview Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"
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Au lendemain du match amical organisé entre les Seattle Sounders et les Diables Rouges, Walfoot s'est rendu au centre d'entraînement de Renton. Pas pour y discuter avec un Diable, mais bien avec les joueurs du club de MLS, qui ont repris l'entraînement récemment.

La séance est légère et l'atmosphère détendue quand nous arrivons au Renton Performance Center, un lieu que nous fréquentons quotidiennement depuis une semaine maintenant afin d'assister aux conférences de presse et aux entraînements des Diables Rouges. Pas de Diable au programme ce mercredi cependant, mais nous avons décidé d'aller à la rencontre des Seattle Sounders.

Le club de MLS était en "break" la semaine passée et a progressivement repris ses quartiers, qu'il partage donc désormais avec le noyau et le staff belges. Une cohabitation qui se fait dans la bonne entente : les Sounders ont "prêté" leur troisième gardien Max Anchor à Rudi Garcia pour les besoins de ses entraînements la semaine passée, et ce mardi, au lendemain de Belgique-Egypte, un match amical était organisé.

Alexis Saelemaekers a impressionné les Sounders 

Un match dont les détails ont à peine filtré, puisque la presse belge n'y a pas été conviée. Tout au plus a-t-on aperçu le onze qui a débuté le match, et appris le score par la suite. "Ce match était une belle occasion pour nos joueurs", entame Brian Schmetzer, le coach des Seattle Sounders, interrogé à ce sujet. 

L'équipe des Sounders était un mélange entre le noyau A et des jeunes issus de la réserve. "Notre staff a incorporé ça dans le planning de travail pour le match contre Portland. C'était du win-win", se réjouit Schmetzer. "Les garçons étaient très excités et motivés car il y avait quelques sacrés noms en face. Jouer contre Lukaku, Witsel... c'est quelque chose".

Seattle Sounders / Jordan Morris
© photonews

Des propos auxquels fait écho le capitaine des Seattle Sounders, Jordan Morris, qui nous a également accordé une interview. "C'est super de pouvoir accueillir la Belgique au sein de nos installations", se réjouit-il. "Ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Et jouer contre eux, c'est une belle opportunité. Affronter Lukaku, par exemple...".

Mais c'est le nom d'un autre joueur qui lui vient - ou plutôt, ne lui revient pas - au moment d'évoquer ceux qui l'ont impressionné : "Leur ailier, le blond... celui de l'AC Milan. Alexis Saelemaekers, c'est ça. Fantastique joueur". Bien sûr, Romelu Lukaku fait toujours forte impression. "C'est une bête. Et un joueur à l'énorme carrière, que beaucoup d'entre nous voient jouer depuis qu'ils sont jeunes. Ils sont tous très sympathiques, et donnent l'impression de former un beau collectif". 

Morris lui-même n'est pas n'importe qui. Meilleur buteur de l'histoire des Sounders, il compte aussi 55 caps avec les USA, a remporté la Gold Cup en 2017 et était de la partie à la Coupe du Monde 2022. "Mon rêve étant gamin a toujours été de jouer une Coupe du Monde. Alors pour nos jeunes, avoir l'opportunité de voir en action et de jouer contre des gars qui préparent cette échéance, c'est inestimable".

Seattle Sounders / Jordan Morris
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