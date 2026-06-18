Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"

Au lendemain du match amical organisé entre les Seattle Sounders et les Diables Rouges, Walfoot s'est rendu au centre d'entraînement de Renton. Pas pour y discuter avec un Diable, mais bien avec les joueurs du club de MLS, qui ont repris l'entraînement récemment.

La séance est légère et l'atmosphère détendue quand nous arrivons au Renton Performance Center, un lieu que nous fréquentons quotidiennement depuis une semaine maintenant afin d'assister aux conférences de presse et aux entraînements des Diables Rouges. Pas de Diable au programme ce mercredi cependant, mais nous avons décidé d'aller à la rencontre des Seattle Sounders.

Le club de MLS était en "break" la semaine passée et a progressivement repris ses quartiers, qu'il partage donc désormais avec le noyau et le staff belges. Une cohabitation qui se fait dans la bonne entente : les Sounders ont "prêté" leur troisième gardien Max Anchor à Rudi Garcia pour les besoins de ses entraînements la semaine passée, et ce mardi, au lendemain de Belgique-Egypte, un match amical était organisé.

Alexis Saelemaekers a impressionné les Sounders

Un match dont les détails ont à peine filtré, puisque la presse belge n'y a pas été conviée. Tout au plus a-t-on aperçu le onze qui a débuté le match, et appris le score par la suite. "Ce match était une belle occasion pour nos joueurs", entame Brian Schmetzer, le coach des Seattle Sounders, interrogé à ce sujet.

L'équipe des Sounders était un mélange entre le noyau A et des jeunes issus de la réserve. "Notre staff a incorporé ça dans le planning de travail pour le match contre Portland. C'était du win-win", se réjouit Schmetzer. "Les garçons étaient très excités et motivés car il y avait quelques sacrés noms en face. Jouer contre Lukaku, Witsel... c'est quelque chose".

© photonews

Des propos auxquels fait écho le capitaine des Seattle Sounders, Jordan Morris, qui nous a également accordé une interview. "C'est super de pouvoir accueillir la Belgique au sein de nos installations", se réjouit-il. "Ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Et jouer contre eux, c'est une belle opportunité. Affronter Lukaku, par exemple...".





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