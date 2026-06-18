Nicolas Raskin remplacera-t-il Amadou Onana ? "Nous avons des profils différents..."

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Nicolas Raskin remplacera-t-il Amadou Onana ? "Nous avons des profils différents..."
Photo: © photonews
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C'est LE grand débat à l'approche de Belgique-Iran : qui doit composer l'entrejeu des Diables Rouges ? Amadou Onana n'a pas plaidé sa cause, mais Nicolas Raskin, logiquement, botte en touche.

S'il y a bien un joueur à pointer comme ayant manqué son match face à l'Egypte, c'est malheureusement Amadou Onana. Le milieu de terrain d'Aston Villa a été très critiqué pour son match, qui a participé au manque d'impact et de jus des Diables Rouges face à des Pharaons survoltés. Cet impact, on en aura bien besoin contre l'Iran, et Nicolas Raskin semble à même de l'apporter.

"Nous avons des profils différents", relativise le milieu de terrain des Glasgow Rangers, présent en conférence de presse. Sans surprise, Raskin ne se poussera pas du col aux dépens d'Onana. "Le coach fera des choix en fonction des forces et des faiblesses de l'Iran. Bien sûr, chaque joueur a envie de commencer mais ce qui compte n'est pas qui démarre et qui rentre, mais que la Belgique gagne".

Raskin à la place d'Onana face à l'Iran ? 

Le statut de l'ancien capitaine du Standard en sélection a cependant bien changé. Durant la campagne de qualifications, il a pris une toute autre dimension, lui qui n'était "même pas dans les 150" de la présélection en 2022. "C'est aussi pour ça que démarrer un match n'est pas si important : je savoure à fond ce tournoi, je ne me mets pas de pression", sourit Nicolas Raskin.

On serait toutefois surpris si Amadou Onana démarrait la rencontre de samedi. "Il est tout aussi légitime à débuter un match. Amadou a aussi remporté l'Europa League avec Youri cette saison", rappelle Raskin. "Moi, je suis ici pour emmagasiner de l'expérience et aider l'équipe quand le coach a besoin de moi. Ce sera un long tournoi et nous aurons besoin de tout le monde".


Nicolas Raskin compte 14 caps avec les Diables Rouges - toutes obtenues sous Rudi Garcia. Il a démarré 9 de ces 14 matchs disputés, et était même titulaire lors de 6 des 8 matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

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