Interview Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux"
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Brian Schmetzer, le coach des Seattle Sounders, nous a accordé quelques mots après l'un de ses entraînements. Il a notamment évoqué ses interactions avec Rudi Garcia.

Au lendemain du match amical entre les Seattle Sounders et les Diables Rouges, nous avons décidé d'aller discuter avec les Sounders pour avoir leur opinion sur non seulement cette rencontre, disputée à huis-clos, mais aussi sur le fait d'accueillir la fédération belge ces dernières semaines au centre d'entraînement de Renton.

Nous avons ainsi pu échanger avec Brian Schmetzer, l'entraîneur des Sounders, alors que l'équipe de MLS a récemment repris le chemin des entraînements. La reprise de MLS est prévue pour le 16 juillet environ, peu de temps avant la fin de la Coupe du Monde 2026. Et ce match amical arrivait à point nommé.

"Ce match était une belle opportunité pour nos joueurs et nous permet de travailler en vue de la reprise contre Portland", entame-t-il. "C'est du win-win". Le coach de Seattle a également tiré le maximum possible de ses interactions avec Rudi Garcia ces derniers jours. 

Le coach des Sounders analyse les Diables 

"Nous interagissons, peut-être pas tous les jours, mais presque. Et ce n'est pas juste "bonjour, au revoir". Rudi s'est vraiment montré très accessible. C'est un excellent coach et une excellente personne. Nous échangeons sur nos tactiques respectives", explique Brian Schmetzer.

 "Il n'y a vraiment aucune prétention de leur part. Ils se sont montrés très accessibles depuis le début de leurs séances d'entraînement ici", ajoute-t-il. En tant que coach du club de la ville de Seattle, Schmetzer a également pu assister au match entre la Belgique et l'Egypte, et nous a livré son analyse.

"C'était un très bon match qui aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que Rudi était pleinement satisfait ? Non, bien sûr. Mais il a effectué des changements qui ont eu un impact immédiat", déclare Schmetzer. "Donc bravo à lui". 

Le coach des Sounders a également commenté la performance de Romelu Lukaku : "Je sais que c'était un peu un jeu du chat et de la souris le concernant ces dernières semaines. Il a encore joué contre nous et semblait en forme. Mais c'est à Rudi de décider comment l'aligner", conclut Brian Schmetzer.

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