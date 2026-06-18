Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
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Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail
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Antoine Sibierski n'aura pas le temps de souffler pour son premier mercato à Anderlecht. Reconstruction sportive, urgence européenne : le nouveau directeur sportif sait déjà qu'il n'aura pas droit à l'erreur.

Il y a énormément de travail sur la table pour Antoine Sibierski. Le nouveau directeur sportif d’Anderlecht doit faire le ménage dans le vestiaire, trouver un nouvel entraîneur et construire une nouvelle équipe.

Et le temps presse. Dès la seconde moitié du mois de juillet, soit dans un peu plus d’un mois, Anderlecht devra déjà être prêt à entrer en action. Les Mauves n’auront aucun droit à l’erreur s’ils veulent atteindre la phase de ligue de l’Europa League. Première mission : éliminer Hammarby IF.

La machine à rumeurs va tourner à plein régime

Dans les prochains jours et les prochaines semaines, les rumeurs vont encore s’intensifier. Il ne fait aucun doute qu’une multitude d’entraîneurs et de joueurs seront associés à Anderlecht.

Mais ces informations seront-elles réellement fondées ? Difficile à dire. Antoine Sibierski est un directeur sportif qui apprécie particulièrement travailler dans l’ombre. La discrétion est son maître-mot. C’est ainsi qu’il a toujours procédé par le passé et c’est également la méthode qu’il souhaite appliquer à Bruxelles.

Une rupture avec le passé

Ce sera aussi un défi. À l’ESTAC Troyes, il est sans doute plus facile de mener des négociations à l’abri des regards que lorsqu’il s’agit de recruter pour un club comme Anderlecht. Cela va de soi.

Il s’agira en tout cas d’un véritable changement de méthode. Sous Herman Van Holsbeeck, les cibles étaient souvent connues depuis plusieurs semaines et Anderlecht passait à l’action dans les derniers jours du mercato estival. Cette fois, il n’y a plus de temps à perdre. Bien au contraire.

Pas de temps, pas de place pour les erreurs

Ces dernières années également, de nombreux transferts ont été révélés très tôt dans les médias. Cela a parfois entraîné des retards ou des coûts supplémentaires. Or, cette fois, il n’y a pas un centime à gaspiller. Antoine Sibierski devra pourtant mener cette mission à bien.

Surtout, il n’existe plus aucune marge d’erreur. Chaque euro devra être utilisé avec intelligence et efficacité. Les supporters anderlechtois seront particulièrement attentifs après les nombreuses déceptions de la saison dernière.

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