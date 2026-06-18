Une vitrine au Mondial puis un transfert pour Nicolas Raskin ?

Toujours très souriant et détendu, Nicolas Raskin s'est adressé à la presse ce jeudi à Seattle. Il a notamment évoqué un éventuel transfert estival.

Que va faire Nicolas Raskin au terme de cette Coupe du Monde 2026 ? Le milieu de terrain des Glasgow Rangers a disputé une nouvelle saison très solide en D1 écossaise, et a déjà fait savoir qu'il se sentait prêt à passer un palier. Avec encore deux ans de contrat à Glasgow, il n'y a pas urgence, mais si son club veut en tirer un maximum, le timing semble parfait.

"Un transfert ? Honnêtement, nous avons tous mis la vie de club en pause pour le temps de la Coupe du Monde", temporise Raskin, interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi. "Je ne me préoccupe pas d'un potentiel transfert, ni du montant d'un futur transfert. Je laisse mes agents gérer tout ça".

Le focus de Nicolas Raskin : la Coupe du Monde

Les choses se passeront donc naturellement pour Nicolas Raskin s'il devait bel et bien décrocher un transfert au terme du Mondial. Cela passera par du temps de jeu, et peut-être une place de titulaire dès ce samedi contre l'Iran - même si de ça non plus, l'ex-Rouche ne se préoccupe pas.

"Si nous aurons la pression contre l'Iran ? Le fait est que l'objectif aurait été le même quoi qu'il en soit, à savoir gagner ce match", pointe Raskin. "Maintenant, on l'a bien vu durant ce tournoi : il y a des surprises, des nations qui décrochent des résultats inattendus. Ca nous conforte dans l'idée de tout donner contre l'Iran".

Lire aussi… Nicolas Raskin remplacera-t-il Amadou Onana ? "Nous avons des profils différents..."›

Pas question, cependant, de devoir remobiliser les troupes d'une façon ou d'une autre après la déception du match inaugural face à l'Égypte. "Si tu n'es pas motivé à la Coupe du Monde, franchement, il n'y a pas grand chose à faire", rigole Nicolas Raskin, visiblement détendu et confiant. "Tout le monde est très motivé et pleinement concentré".