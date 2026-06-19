Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League

Prêté au Cercle de Bruges pour la deuxième partie de la saison dernière, Dante Vanzeir passera également le prochain exercice en Venise du Nord. Il y retrouvera un certain Lazare Amani, qu’il a rencontré à l’Union et qui s’est aussi engagé en faveur des Groen & Zwart.

Dante Vanzeir a passé la deuxième partie de la saison dernière au Cercle de Bruges, où il était prêté par La Gantoise. Le Diable Rouge à une reprise avait inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en quinze apparitions pour les Groen & Zwart après une première demi-saison passée sur le banc des Buffalos.

À 28 ans et encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, l’ancien attaquant du Racing Genk, du Beerschot, de Malines et de l’Union devait retourner à la Planet Group Arena cet été, mais n’entrait toujours pas dans les plans du club gantois.

Une solution devait donc être trouvée et le Cercle de Bruges s’est manifesté à nouveau. Désireux de garder son attaquant, le deuxième club brugeois a obtenu la prolongation du prêt de Dante Vanzeir pour une saison supplémentaire.

Dante Vanzeir à nouveau prêté au Cercle de Bruges

Une information d’abord teasée par Lazare Amani, autre recrue des Groen & Zwart, sur les réseaux sociaux. « C’est un joueur très amusant, un attaquant, qui a une très bonne pointe de vitesse et un très bon tir. »

Lazare Amani et Dante Vanzeir vont donc se retrouver au Jan Breydelstadion, dans une équipe qui voudra plus que probablement titiller la colonne de gauche la saison prochaine.





Straks om 16u45: transfernieuws! We vroegen Lazare naar zijn mening over onze volgende versterking. 🟢⚫️ pic.twitter.com/6IrlhoQsJN — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 19, 2026