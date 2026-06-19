Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League
Photo: © photonews

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Prêté au Cercle de Bruges pour la deuxième partie de la saison dernière, Dante Vanzeir passera également le prochain exercice en Venise du Nord. Il y retrouvera un certain Lazare Amani, qu’il a rencontré à l’Union et qui s’est aussi engagé en faveur des Groen & Zwart.

Dante Vanzeir a passé la deuxième partie de la saison dernière au Cercle de Bruges, où il était prêté par La Gantoise. Le Diable Rouge à une reprise avait inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en quinze apparitions pour les Groen & Zwart après une première demi-saison passée sur le banc des Buffalos.

À 28 ans et encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, l’ancien attaquant du Racing Genk, du Beerschot, de Malines et de l’Union devait retourner à la Planet Group Arena cet été, mais n’entrait toujours pas dans les plans du club gantois.

Une solution devait donc être trouvée et le Cercle de Bruges s’est manifesté à nouveau. Désireux de garder son attaquant, le deuxième club brugeois a obtenu la prolongation du prêt de Dante Vanzeir pour une saison supplémentaire.

Dante Vanzeir à nouveau prêté au Cercle de Bruges

Une information d’abord teasée par Lazare Amani, autre recrue des Groen & Zwart, sur les réseaux sociaux. « C’est un joueur très amusant, un attaquant, qui a une très bonne pointe de vitesse et un très bon tir. »

Lazare Amani et Dante Vanzeir vont donc se retrouver au Jan Breydelstadion, dans une équipe qui voudra plus que probablement titiller la colonne de gauche la saison prochaine.

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