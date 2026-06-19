Yari Verschaeren dragué par un ancien directeur sportif d'Anderlecht ?

En fin de contrat avec son clun formateur, Anderlecht, Yari Verschaeren devrait voir son avenir s'écrire à l'étranger. Plusieurs clubs seraient intéressés dont un italien où il retrouverait une tête bien connue.

On oublierait presqu'il n'a que 24 ans, mais Yari Verschaeren ne vit certainement pas la carrière que certains lui prédisaient à ses débuts. Désormais arrivé au terme de son histoire d'amour avec son club de toujours, Anderlecht, le milieu de terrain se cherche désormais un nouveau défi.

Ses 262 matchs, 33 buts et 44 passes décisives sous les couleurs du club le plus titré du pays, ainsi que ses 7 sélections avec les "Diables rouges" — même si sa dernière apparition remonte à mars 2022 — pourraient convaincre certains clubs de faire abstraction des graves blessures qui ont jalonné sa carrière.

Son avenir devrait surtout s'écrire à l'étranger où plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt. On sait que Trabzonspor avait été autrefois intéressé par son profil, mais il n'est pas encore revenu à la charge.

Ces dernières heures, c'est un intérêt émanant d'Italie qui a été mentionné, mais pas de Serie A. Si la Sampdoria reste une formation historique du football italien et qu'elle a privé Anderlecht d'une Coupe des vainqueurs de coupe en 1990, elle n'a plus le lustre d'antan. Elle est engluée dans l'antichambre de l'élite du football italien et n'a terminé que 13e du dernier exercice.

Recruter du connu

Ce qui explique l'intérêt d'Il Doria pour le désormais ancien numéro 10 du Lotto Park, c'est la présence de Jesper Fredberg. Le Danois est désormais le directeur sportif du club de Gênes et cherche à former une équipe qui pourrait rejouer rapidement le haut du classement. Et un peu à l'image de ce qu'il avait tenté de faire au Sporting en attirant des joueurs danois aux CV bien remplis, il pourrait teinter son marché de mauve et blanc.





Selon la DH, Yari Verschaeren a reçu une proposition concrète de la part de la Sampdoria. Reste à savoir s'il acceptera cette offre. Pour l'instant, le meneur de jeu ne veut pas se précipiter et préfère attendre d'autres offres avant de faire un choix définitif.

En attendant, Jesper Fredberg a déjà convaincu une personne d'Anderlecht de le rejoindre à Gênes : le directeur de la communication Mathias Declercq qui a signé pour un an.