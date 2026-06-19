Désormais à la Sampdoria, Jesper Fredberg va chercher un visage bien connu d'Anderlecht

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Désormais à la Sampdoria, Jesper Fredberg va chercher un visage bien connu d'Anderlecht
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Jesper Fredberg est aujourd'hui directeur sportif du côté de la Sampdoria, formation historique du football italien engluée en Serie B. Et pour structurer la "Samp", il a effectué son marché du côté de son ancien club, Anderlecht. Mais ce ne sera peut-être pas la seule recrue "mauve" du Danois.

Après une séparation à l'amiable, selon les termes du communiqué officiel, avec Anderlecht le 30 octobre 2024, Jesper Fredberg n'a attendu que quelques mois pour reprendre du service. Et clin d'œil de l'histoire, c'est chez le dernier adversaire contre lequel Anderlecht a disputé une finale de coupe d'Europe, la Sampdoria, que le Danois a rebondi. 

Un défi pas plus facile que celui qui l'attendait à Saint-Guidon puisque la "Samp" n'affiche plus son lustre d'antan et peine à exister en Serie B, la deuxième division italienne. Cette saison, la Sampdoria n'a terminé qu'à la 13e position, ce qui était toujours mieux que douze mois auparavant où elle avait échappé de très peu à la relégation au 3e échelon.

Encore un poste à pourvoir à Anderlecht

Et avant de recruter des joueurs, Jesper Fredberg a déjà effectué son marché au sein de son ancien club, puisqu'il a attiré son responsable de la communication. Sans doute séduit par la diplomatie qu'il avait employée dans son communiqué de divorce avec le RSCA.

Mathias Declercq, gérait les relations avec les médias et l’ensemble de la communication interne et externe du RSCA depuis cinq ans, période lors de laquelle il a évidemment cotoyé Jesper Fredberg.

Alors que le club bruxellois vient à peine de se trouver un nouveau directeur sportif et qu'il est toujours à la recherche d'un entraîneur principal, il va encore devoir combler un trou au sein de son organigramme.

Mathias Declercq quitte Anderlecht en bons termes, pour un défi "qu'il ne pouvait pas refuser", lui qui rêvait de vivre une aventure professionnelle à l'étranger avec sa compagne et sa petite fille. Celui qui ne commencera dans ses fonctions qu'à la mi-juillet ne s'est cependant engagé que pour une saison et il n'est pas impossible qu'il revienne un jour au Sporting.

Verschaeren dans le viseur

On apprend aussi de la part de la DH que Mathias Declercq ne sera peut-être pas le seul anderlechtois à filer à Gênes. En effet, Jesper Fredberg aurait sondé Yari Verschaeren dont le contrat est arrivé à expiration au Lotto Park. Si l'avenir de l'ancien numéro 10 mauve ne se trouve probablement pas en Belgique, il n'a encore reçu aucune proposition concrète venue de l'étranger. Affaire à suivre.

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