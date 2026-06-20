À 33 ans, un joueur de D1 FFA signe dans un club qualifié pour la Ligue des Champions

Arrivé en fin de contrat au RAEC Mons, Leslie Bamona s'offre le plus grand défi de sa carrière et s'engage à l'Atert Bissen, qualifié pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions après son sacre dans le championnat du Luxembourg.

Après avoir loupé la montée en Challenger Pro League, revenue à l'Excelsior Virton après une lutte à trois dans laquelle était également impliquée la Royale Union Tubize-Braine, le RAEC Mons a réalisé un très grand ménage dans son effectif.

Dès le début du mois de mai, les Dragons annonçaient les départs de 13 joueurs arrivés en fin de contrat ce 30 juin et qui n'ont pas été prolongés. Parmi eux, l'ailier droit congolais de 33 ans Leslie Bamona.

Né à Huy, en province de Liège, et devenu l'un des atouts offensifs du RAEC Mons depuis son arrivée en provenance du Patro Eisden durant l'été 2024, Leslie Bamona va s'offrir le plus grand défi de sa carrière puisqu'il rejoint un club qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Leslie Bamona, de Mons à un déplacement aux Îles Féroé en Ligue des Champions

L'information est déjà officielle : Bamona rejoint l'Atert Bissen, champion du Luxembourg, qui sera opposé à Klaksvík, champion des Îles Féroé, au premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Une équipe où Leslie Bamona va rejoindre un certain Roman Ferber, meilleur buteur et joueur de la saison dans le championnat luxembourgeois, que nous avions interviewé après le sacre d'Atert Bissen. Un noyau dans lequel on retrouvait également le Belgo-Marocain Sami El Anabi, défenseur central, qui vient de quitter le club.



