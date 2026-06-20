À 33 ans, un joueur de D1 FFA signe dans un club qualifié pour la Ligue des Champions

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
À 33 ans, un joueur de D1 FFA signe dans un club qualifié pour la Ligue des Champions
Photo: © Walfoot.be

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Arrivé en fin de contrat au RAEC Mons, Leslie Bamona s'offre le plus grand défi de sa carrière et s'engage à l'Atert Bissen, qualifié pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions après son sacre dans le championnat du Luxembourg.

Après avoir loupé la montée en Challenger Pro League, revenue à l'Excelsior Virton après une lutte à trois dans laquelle était également impliquée la Royale Union Tubize-Braine, le RAEC Mons a réalisé un très grand ménage dans son effectif.

Dès le début du mois de mai, les Dragons annonçaient les départs de 13 joueurs arrivés en fin de contrat ce 30 juin et qui n'ont pas été prolongés. Parmi eux, l'ailier droit congolais de 33 ans Leslie Bamona.

Né à Huy, en province de Liège, et devenu l'un des atouts offensifs du RAEC Mons depuis son arrivée en provenance du Patro Eisden durant l'été 2024, Leslie Bamona va s'offrir le plus grand défi de sa carrière puisqu'il rejoint un club qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Leslie Bamona, de Mons à un déplacement aux Îles Féroé en Ligue des Champions

L'information est déjà officielle : Bamona rejoint l'Atert Bissen, champion du Luxembourg, qui sera opposé à Klaksvík, champion des Îles Féroé, au premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Une équipe où Leslie Bamona va rejoindre un certain Roman Ferber, meilleur buteur et joueur de la saison dans le championnat luxembourgeois, que nous avions interviewé après le sacre d'Atert Bissen. Un noyau dans lequel on retrouvait également le Belgo-Marocain Sami El Anabi, défenseur central, qui vient de quitter le club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nationaldivisioun
Nationaldivisioun Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bel?il
Atert Bissen
Leslie Bamona Lubelu

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Thoelen - Nozawa - Biancone

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Thoelen - Nozawa - Biancone

09:00
Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder

Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder

09:00
Thibaut Courtois va-t-il un jour revenir en Belgique ? Il répond !

Thibaut Courtois va-t-il un jour revenir en Belgique ? Il répond !

08:40
"Je garde un souvenir ému" : les premiers mots de Giulian Biancone à Anderlecht

"Je garde un souvenir ému" : les premiers mots de Giulian Biancone à Anderlecht

08:23
Un nouveau coup à la Jashari ? Le Club de Bruges suit un attaquant de Lucerne

Un nouveau coup à la Jashari ? Le Club de Bruges suit un attaquant de Lucerne

07:35
🎥 Brésil et Maroc font le travail, la Turquie éliminée malgré une carte rouge inédite... et 32 tirs

🎥 Brésil et Maroc font le travail, la Turquie éliminée malgré une carte rouge inédite... et 32 tirs

07:15
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/06: Verschaeren - Rits - Mazzu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/06: Verschaeren - Rits - Mazzu

23:59
Yari Verschaeren dragué par un ancien directeur sportif d'Anderlecht ?

Yari Verschaeren dragué par un ancien directeur sportif d'Anderlecht ?

23:59
Un deuxième pays organisateur qualifié : les États-Unis battent facilement l'Australie (2-0)

Un deuxième pays organisateur qualifié : les États-Unis battent facilement l'Australie (2-0)

23:15
Un retour aux sources pour Mats Rits ?

Un retour aux sources pour Mats Rits ?

22:50
Désormais à la Sampdoria, Jesper Fredberg va chercher un visage bien connu d'Anderlecht

Désormais à la Sampdoria, Jesper Fredberg va chercher un visage bien connu d'Anderlecht

22:15
Felice Mazzù devrait reprendre du service dans une étonnante destination

Felice Mazzù devrait reprendre du service dans une étonnante destination

21:50
Thibaut Courtois a demandé à une superstar de venir supporter les Diables : "Un exemple pour moi"

Thibaut Courtois a demandé à une superstar de venir supporter les Diables : "Un exemple pour moi"

21:20
Mehdi Bayat évoque le cas d'un flop carolo présent au Mondial

Mehdi Bayat évoque le cas d'un flop carolo présent au Mondial

20:40
Les supporters anderlechtois privés d'un déplacement majeur la saison prochaine

Les supporters anderlechtois privés d'un déplacement majeur la saison prochaine

20:10
"Parfois, 90% de ce qui est écrit est faux" : Thibaut Courtois regrette l'attitude de certains médias

"Parfois, 90% de ce qui est écrit est faux" : Thibaut Courtois regrette l'attitude de certains médias

19:30
OFFICIEL: un milieu de terrain hongrois en guise de deuxième recrue de l'été pour la RAAL

OFFICIEL: un milieu de terrain hongrois en guise de deuxième recrue de l'été pour la RAAL

19:50
Une occasion qu’Antoine Sibierski veut saisir : Anderlecht pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato

Une occasion qu’Antoine Sibierski veut saisir : Anderlecht pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato

19:00
Peur, loyauté ou conflit d’intérêts ? Roberto Martínez reproduit les mêmes erreurs au Portugal qu’en Belgique Analyse

Peur, loyauté ou conflit d’intérêts ? Roberto Martínez reproduit les mêmes erreurs au Portugal qu’en Belgique

18:40
Surprise : une recrue estivale de l'Antwerp fait volte-face et signe ailleurs

Surprise : une recrue estivale de l'Antwerp fait volte-face et signe ailleurs

18:20
Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges

Ancienne cible d'Anderlecht, ce joueur à 30 millions est désormais suivi par Bruges

18:00
1
LIVE Coupe du monde 19/6 : pression supplémentaire sur De Bruyne et Lukaku contre l'Iran

LIVE Coupe du monde 19/6 : pression supplémentaire sur De Bruyne et Lukaku contre l'Iran

17:30
Un international espoirs portugais passe professionnel au Sporting d'Anderlecht

Un international espoirs portugais passe professionnel au Sporting d'Anderlecht

17:00
Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League

Dante Vanzeir encore prêté par Gand, mais toujours en Jupiler Pro League

16:45
Pisté par Bruges et Anderlecht, Jari De Busser officialisé dans son nouveau club

Pisté par Bruges et Anderlecht, Jari De Busser officialisé dans son nouveau club

16:20
Redevenu titulaire, Olivier Deman pourrait tout de même changer de club cet été

Redevenu titulaire, Olivier Deman pourrait tout de même changer de club cet été

16:00
Des menaces prises au sérieux : la police réagit après les nouvelles actions menées contre Marc Coucke

Des menaces prises au sérieux : la police réagit après les nouvelles actions menées contre Marc Coucke

15:35
Parti libre, ce cadre et international de Westerlo connaît son nouveau club

Parti libre, ce cadre et international de Westerlo connaît son nouveau club

15:08
Officiel : Charles Vanhoutte a son nouveau club et va découvrir la Ligue des Champions

Officiel : Charles Vanhoutte a son nouveau club et va découvrir la Ligue des Champions

15:00
Grosse surprise : le stade surprenant dans lequel l'Union jouera son préliminaire de Ligue des Champions

Grosse surprise : le stade surprenant dans lequel l'Union jouera son préliminaire de Ligue des Champions

14:40
1
Une offre de 200 millions d’euros pour un cadre de Vincent Kompany au Bayern Munich ?

Une offre de 200 millions d’euros pour un cadre de Vincent Kompany au Bayern Munich ?

14:20
C'est officiel : le Standard annonce sa deuxième recrue de l'été

C'est officiel : le Standard annonce sa deuxième recrue de l'été

13:34
3
C'est officiel : Maxence Maisonneuve a trouvé son nouveau club après son départ de la RAAL

C'est officiel : Maxence Maisonneuve a trouvé son nouveau club après son départ de la RAAL

13:03
OFFICIEL : fraîchement promu en Pro League, le SK Beveren tient son nouvel entraîneur principal

OFFICIEL : fraîchement promu en Pro League, le SK Beveren tient son nouvel entraîneur principal

12:40
"Ce n'est pas un stade de football" : Hugo Broos critique un stade du Mondial

"Ce n'est pas un stade de football" : Hugo Broos critique un stade du Mondial

12:10
La fédération iranienne va déposer plainte auprès de la FIFA

La fédération iranienne va déposer plainte auprès de la FIFA

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Nationaldivisioun

 Play-offs
Mamer Mamer 0-0P Wiltz Wiltz
Jeunesse Canach Jeunesse Canach 1-1P Walferdange Walferdange
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved