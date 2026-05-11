Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée
Photo: © photonews
Deviens fan de Mons! 62

Le RAEC Mons a manqué la montée en D1B au profit de l'Excelsior Virton. Une page va se tourner chez les Dragons, avec les départs de nombreux joueurs.

L'objectif du RAEC Mons cette saison était très clair : monter en Challenger Pro League. Mais pour la deuxième saison consécutive, les Dragons ont échoué dans leurs ambitions, devant s'avouer vaincu dans les Playoffs de la montée face à l'Excelsior Virton, qui monte donc de D1 ACFF en D1B.

Cet été, Mons va se remettre au travail, et il y aura énormément de changement. On ignore encore quel staff prendra place sur le banc et si George Boateng, assez critiqué par les supporters, restera le T1 des Dragons, mais le noyau va bouger.

Le RAEC Mons se sépare de 13 joueurs 

Ainsi, ce lundi, le RAEC Mons a annoncé pas moins de 13 départs de joueurs arrivant en fin de contrat et qui ne seront pas reconduits. Parmi eux, on retrouve tout de même Yacine Bentayeb, 8 buts cette saison, ou encore le capitaine Thomas Vanhecke. Il y aura donc du travail du côté de la direction. 

"Le club tient à remercier sincèrement Bradley De Nooijer, Clément Deschryver, Romain Blake, Dylan Ragolle, Cederick Vandaele, Axel Benoit, Thomas Vanhecke, Yacine Bentayeb, Gianni Dos Santos, Leslie Bamona, Kevin Nzuzi, Theo Ndicka et Viktor Gorny, qui quitteront le club à l’issue de la saison", lit-on sur les réseaux sociaux de l'Albert. 

"Même si l’objectif final n’a pas été atteint, nous tenons à saluer leur investissement, leurs efforts et leur professionnalisme tout au long de cette aventure. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur parcours, tant sur le plan sportif que personnel. Merci pour ces moments partagés sous nos couleurs et bonne route à chacun d’entre vous !

Le club travaille d’arrache-pied pour préparer la prochaine saison. Plusieurs joueurs vont rejoindre le projet dans les prochaines semaines, avec une faim plus forte que jamais de retrouver la D1B". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons

Plus de news

Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

23:00
Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

22:40
Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

22:30
Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat" Réaction

Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat"

22:00
Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

21:20
La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

21:00
Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

20:12
Ce serait déjà un gros coup dur : un titulaire de Rudi Garcia blessé, son Mondial en danger !

Ce serait déjà un gros coup dur : un titulaire de Rudi Garcia blessé, son Mondial en danger !

19:27
1
"La place du Standard est en tête" : voilà ce qu'il manque encore aux Rouches pour gagner les Europe Play-offs

"La place du Standard est en tête" : voilà ce qu'il manque encore aux Rouches pour gagner les Europe Play-offs

19:00
Le joueur de la saison encore au top, Charleroi et le Standard aussi représentés dans notre onze du week-end

Le joueur de la saison encore au top, Charleroi et le Standard aussi représentés dans notre onze du week-end

18:30
Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme avant la Coupe du monde 2026 : "On risque la catastrophe"

Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme avant la Coupe du monde 2026 : "On risque la catastrophe"

18:00
Du changement à Bruges : le directeur sportif Dévy Rigaux sur le départ, un remplaçant déjà ciblé

Du changement à Bruges : le directeur sportif Dévy Rigaux sur le départ, un remplaçant déjà ciblé

17:30
Virton promu en Challenger Pro League, une consécration en Gaume : "Celui-ci a une saveur différente" Interview

Virton promu en Challenger Pro League, une consécration en Gaume : "Celui-ci a une saveur différente"

16:20
Un Mondial avec Messi ? Un joueur de Pro League et un flop brugeois dans la présélection de l'Argentine

Un Mondial avec Messi ? Un joueur de Pro League et un flop brugeois dans la présélection de l'Argentine

17:00
Fin de saison prématurée pour Mihajlo Cvetkovic ? La proposition de la Commission de discipline est tombée

Fin de saison prématurée pour Mihajlo Cvetkovic ? La proposition de la Commission de discipline est tombée

16:29
1
Accord entre DAZN et la RTBF : la finale de la Croky Cup sera aussi visible en clair à la télévision

Accord entre DAZN et la RTBF : la finale de la Croky Cup sera aussi visible en clair à la télévision

15:40
Un défenseur belge, coaché par une icône britannique, inscrit le seul but de la finale de la Coupe de Hongrie

Un défenseur belge, coaché par une icône britannique, inscrit le seul but de la finale de la Coupe de Hongrie

15:15
Oublié par Rudi Garcia, Olivier Deman n'abandonne pas : "Je pense que j'ai les qualités pour les Diables" Interview

Oublié par Rudi Garcia, Olivier Deman n'abandonne pas : "Je pense que j'ai les qualités pour les Diables"

14:40
Belgique ou Espagne, Lille ou géant européen ? Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé

Belgique ou Espagne, Lille ou géant européen ? Matias Fernandez-Pardo va vivre un été mouvementé

13:45
Volte-face du FC Bruges, les grands clubs emboîtent le pas : du mouvement concernant la réforme du championnat

Volte-face du FC Bruges, les grands clubs emboîtent le pas : du mouvement concernant la réforme du championnat

13:15
4
"C'est typiquement le joueur qu'il manque à Anderlecht"

"C'est typiquement le joueur qu'il manque à Anderlecht"

12:30
Voici comment se passera la préparation du RFC Liège pour la saison prochaine

Voici comment se passera la préparation du RFC Liège pour la saison prochaine

12:00
Une attitude indigne du capitaine d'Anderlecht... ou exactement ce dont Anderlecht a besoin ?

Une attitude indigne du capitaine d'Anderlecht... ou exactement ce dont Anderlecht a besoin ?

11:40
3
"On a vécu tellement de choses avec ma mère" : Mandela Keita très ému après son premier but en Serie A

"On a vécu tellement de choses avec ma mère" : Mandela Keita très ému après son premier but en Serie A

11:20
"On savait qu'on allait souffrir" : pas de but pour Aurélien Scheidler avec Charleroi, mais de la satisfaction

"On savait qu'on allait souffrir" : pas de but pour Aurélien Scheidler avec Charleroi, mais de la satisfaction

11:00
Leandro Trossard plus heureux que jamais de mettre fin à sa disette : "J'ai bien choisi mon moment"

Leandro Trossard plus heureux que jamais de mettre fin à sa disette : "J'ai bien choisi mon moment"

10:30
Vincent Kompany accorde une courte pause à ses joueurs au Bayern

Vincent Kompany accorde une courte pause à ses joueurs au Bayern

10:00
"La saison n'a pas été celle que nous voulions" : Thibaut Courtois réagit après la défaite du Real Madrid

"La saison n'a pas été celle que nous voulions" : Thibaut Courtois réagit après la défaite du Real Madrid

09:30
"Je touche un truc et ça rentre" : Thomas Meunier revient sur le but contre son camp qu'il a provoqué

"Je touche un truc et ça rentre" : Thomas Meunier revient sur le but contre son camp qu'il a provoqué

09:00
🎥 Thomas Meunier provoque un but contre son camp ultra-important pour le LOSC en cette fin de saison

🎥 Thomas Meunier provoque un but contre son camp ultra-important pour le LOSC en cette fin de saison

08:30
Un cadre de l'Union Saint-Gilloise intéresserait un grand club italien

Un cadre de l'Union Saint-Gilloise intéresserait un grand club italien

08:00
Un cadre de l'Union incertain contre Anderlecht ? "Ce n'était pas de la gestion" Réaction

Un cadre de l'Union incertain contre Anderlecht ? "Ce n'était pas de la gestion"

07:30
Un adversaire de gala pour le RFC Seraing en match amical au Pairay cette semaine

Un adversaire de gala pour le RFC Seraing en match amical au Pairay cette semaine

07:00
Courtois n'a rien pu faire : le Barça remporte aisément le Clasico et est sacré champion d'Espagne

Courtois n'a rien pu faire : le Barça remporte aisément le Clasico et est sacré champion d'Espagne

23:05
"Je ne les trouvais pas si bons" : un Malinois pas impressionné par l'Union malgré la lourde défaite

"Je ne les trouvais pas si bons" : un Malinois pas impressionné par l'Union malgré la lourde défaite

10/05
Le "beau geste" de Janssen a coûté cher : "Je ne comprends pas pourquoi Hairemans a tiré"

Le "beau geste" de Janssen a coûté cher : "Je ne comprends pas pourquoi Hairemans a tiré"

10/05

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 22
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-0 Mons Mons
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved