Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée

Le RAEC Mons a manqué la montée en D1B au profit de l'Excelsior Virton. Une page va se tourner chez les Dragons, avec les départs de nombreux joueurs.

L'objectif du RAEC Mons cette saison était très clair : monter en Challenger Pro League. Mais pour la deuxième saison consécutive, les Dragons ont échoué dans leurs ambitions, devant s'avouer vaincu dans les Playoffs de la montée face à l'Excelsior Virton, qui monte donc de D1 ACFF en D1B.

Cet été, Mons va se remettre au travail, et il y aura énormément de changement. On ignore encore quel staff prendra place sur le banc et si George Boateng, assez critiqué par les supporters, restera le T1 des Dragons, mais le noyau va bouger.

Le RAEC Mons se sépare de 13 joueurs

Ainsi, ce lundi, le RAEC Mons a annoncé pas moins de 13 départs de joueurs arrivant en fin de contrat et qui ne seront pas reconduits. Parmi eux, on retrouve tout de même Yacine Bentayeb, 8 buts cette saison, ou encore le capitaine Thomas Vanhecke. Il y aura donc du travail du côté de la direction.

"Le club tient à remercier sincèrement Bradley De Nooijer, Clément Deschryver, Romain Blake, Dylan Ragolle, Cederick Vandaele, Axel Benoit, Thomas Vanhecke, Yacine Bentayeb, Gianni Dos Santos, Leslie Bamona, Kevin Nzuzi, Theo Ndicka et Viktor Gorny, qui quitteront le club à l’issue de la saison", lit-on sur les réseaux sociaux de l'Albert.

"Même si l’objectif final n’a pas été atteint, nous tenons à saluer leur investissement, leurs efforts et leur professionnalisme tout au long de cette aventure. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur parcours, tant sur le plan sportif que personnel. Merci pour ces moments partagés sous nos couleurs et bonne route à chacun d’entre vous !





Le club travaille d’arrache-pied pour préparer la prochaine saison. Plusieurs joueurs vont rejoindre le projet dans les prochaines semaines, avec une faim plus forte que jamais de retrouver la D1B".