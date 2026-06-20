Déjà bien connu de Marc Wilmots : retour en vue dans le staff du Standard !

Scott Crabbé, journaliste football
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Déjà bien connu de Marc Wilmots : retour en vue dans le staff du Standard !
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Le Standard s'apprête à renforcer son staff avec la venue de Kevin Miny. Le préparateur physique connaît déjà le club comme sa poche, mais a également déjà la confiance de Marc Wilmots.

Nous vous en parlons depuis plusieurs jours déjà : Dimitri Lavalée est en passe de revenir au Standard. Le natif de Soumagne, expatrié au Sturm Graz depuis septembre 2023, a trouvé un accord et passera donc ses tests médicaux.

Un moment important pour un joueur qui n'a plus été en mesure de disputer la moindre minute depuis le mois de novembre, suite à une cruelle rupture des ligaments croisés. Pour son retour à la maison (Lavalée a été formé durant toute sa jeunesse au Standard et s'y est revélé), le défenseur pourra toutefois compter sur un allié de choix.

Le Soir rapporte en effet que Kevin Miny, le préparateur physique qui l’a accompagné durant sa revalidation après sa blessure aux ligaments, va également rejoindre le Standard. Il connaît déjà parfaitement le club pour y avoir travaillé pendant pas moins de huit ans, de 2017 à 2025.

Kevin Miny, une année loin de Sclessin avant de revenir au bercail

Miny avait ainsi travaillé sous les ordres de Ricardo Sa Pinto, Michel Preud'Homme, Philippe Montanier, Mbaye Leye, Luka Elsner, Ronny Deila, Carl Hoefkens et Ivan Leko. Il devrait donc intégrer le staff de Vincent Euvrard, qui comportera ainsi trois préparateurs physiques : Yves Depulvrez, déjà présent la saison dernière, mais aussi Valentin Dejaghere et donc Kevin Miny.


Le dernier cité connaît bien Marc Wilmots pour avoir collaboré avec lui pendant un court intermède à la tête de l'équipe nationale iranienne. Le directeur sportif des Rouches sait donc qu'il peut avoir en confiance en sa nouvelle recrue, qui tâchera, au même titre que les autres membres du staff, d'épargner au noyau une saison aussi perturbée par les blessures que le dernier exercice. Le rajeunissement de l'effectif devrait également aider en ce sens.

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