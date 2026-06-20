Un défenseur, ancien de la maison, proche d'un retour au Standard

Six ans après avoir quitté les bords de Meuse, Dimitri Lavalée pourrait retrouver Sclessin. Il doit prochainement passer ses tests médicaux avec le Standard avant de parapher son contrat.

Formé au Standard, Dimitri Lavalée n'a jamais réussi à s'imposer totalement dans le club de son cœur et le quitte en 2020 après avoir porté seulement 8 fois la tunique "rouche", dont une fois à l'occasion d'une joute européenne contre l'Eintracht Francfort.

Il a d'abord été prêté au MVV Maastricht, en D2 néerlandaise, pour gagner du temps de jeu puis partira libre comme l'air, de manière étonnante, à Mayence, pensionnaire de Bundesliga.

Un échec en Bundesliga

Pas du tout utilisé en Allemagne, il est rapidement loué deux saisons à Saint-Trond (44 matchs, 1 but), avant d'être cédé pour 750.000 euros par le club allemand à un autre pensionnaire de la Jupiler Pro League : le FC Malines.

Derrière les Casernes, le défenseur gaucher réalise une saison pleine et attire l'attention d'un cador du championnat autrichien, le Sturm Graz, qui obtient son prêt, avant de définitivement l'acheter pour seulement 700.000 euros.

En Autriche, Dimitri Lavalée disputera 98 matchs pour 3 buts et 3 passes décisives, remportera deux fois le championnat, soulèvera une Coupe et connaîtra les joies des soirées en Ligue des Champions.





Les titres et la Ligue des Champions avec Sturm Graz

Après deux premières saisons où il est régulièrement titulaire que ce soit dans l'axe ou sur le côté gauche, Dimitri Lavalée poursuit sur sa lancée cette saison en disputant à chaque fois 90 minutes lors des 14 premières journées.

Malheureusement, le football est cruel et après une rupture des ligaments croisés en novembre 2025, il ne jouera plus de la saison, alors qu'il arrive en fin de contrat en Autriche.

Une rupture des ligaments croisés

La DH annonce ce samedi que la suite de l'histoire de Dimitri Lavalée devrait s'écrire dans son club formateur, le Standard, avec lequel un accord personnel pour un an a été trouvé, alors que son club actuel lui en proposait trois, si l'on en croit Sudinfo.

Le passage par la case des tests médicaux sera important pour Dimitri Lavalée après sa blessure et pourrait être le seul frein vers la conclusion du transfert. S'il est confirmé, le défenseur devrait profiter de la préparation estivale pour retrouver la forme et le rythme.

Dimitri Lavalée, 29 ans, pourrait être la troisième recrue du Standard après Bruny Nsimba et Laurens Goemaere, pas plus tard que ce vendredi.

Cela fait un certain temps que son nom circule dans les travées de Sclessin puisque notre site en parlait déjà à la fin mai. Après la lourde blessure subie par Josué Homawoo, qui ne sera pas de retour avant le nouvel An 2027, Marc Wilmots s'est rapidement penché sur le dossier de Dimitri Lavalée, même si selon certaines indiscrétions, il suivait déjà cette piste depuis janvier.