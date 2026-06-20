Le signe d’un départ de Wilfried Kanga ? Gand veut s’offrir un nouveau renfort offensif

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le signe d’un départ de Wilfried Kanga ? Gand veut s’offrir un nouveau renfort offensif
Photo: © photonews
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La Gantoise poursuit sa quête de jeunes renforts offensifs et ciblerait Mansour Ouro-Tagba, un jeune international togolais qui devrait quitter Cologne cet été. Les Buffalos ne sont cependant pas les seuls sur le dossier.

Malgré l’arrivée de l’expérimenté Christian Burgess, arrivé pour épauler Siebe Van der Heyden en défense centrale, La Gantoise continue de miser sur les jeunes talents et, dans cette optique, a officiellement présenté Josué Vergara comme nouvelle recrue offensive.

Le jeune international panaméen a fait forte impression en Lettonie, où il a inscrit 13 buts et délivré trois passes décisives en 17 rencontres avec le FK Auda. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là, car les Buffalos veulent encore se renforcer offensivement, avec un autre jeune profil, notamment parce que l’avenir de Wilfried Kanga, sifflé par ses supporters à plusieurs reprises la saison dernière, n’est pas assuré à la Planet Group Arena.

Une raison pour laquelle, selon les informations de Sky Sports Germany, les Buffalos garderaient un œil attentif sur Mansour Ouro-Tagba, jeune international togolais de 21 ans (quatre sélections), prêté par Cologne à Stuttgart cette saison.

Encore un jeune attaquant sur les tablettes de La Gantoise

Auteur de 31 apparitions avec l’équipe réserve de Stuttgart en troisième division allemande, Ouro-Tagba a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives. Il jouirait donc de l’intérêt de La Gantoise, mais aussi du Rapid Vienne et de Münster, en D2 allemande, lui qui avait évolué sous les couleurs du SV Olympiadorf München (-2013) et du TSV 1860 München (2013-2023) avant de rejoindre Cologne.


Ayant connu ses grands débuts en sélection dès le mois de mars 2024, mais n'ayant plus été convoqué depuis octobre 2024, Mansour Ouro-Tagba veut évoluer dans un noyau A la saison prochaine et va donc très probablement quitter Cologne, où son contrat expirera le 30 juin 2028. Le jeune attaquant né à... New-York City est évalué à 600.000 € sur le site de référence Transfermarkt.

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