13 buts en 17 matchs, à 18 ans : c’est officiel, La Gantoise s’offre un attaquant très prometteur

La Gantoise vient de recruter un jeune attaquant très prometteur. Josué Vergara arrive en provenance du FK Auda (Lettonie), où il a inscrit treize buts et délivré trois passes décisives lors de ses dix-sept premiers matchs. L’international espoirs panaméen est la deuxième recrue estivale de Gand.

Qualifiée pour le deuxième tour préliminaire, pour lequel voici ses cinq adversaires potentiels, après sa victoire dans le barrage européen face au Racing Genk, La Gantoise a bel et bien lancé son mercato estival.

Pour renforcer son secteur défensif et épauler Siebe Van der Heyden, les Buffalos ont premièrement recruté Christian Burgess, en fin de contrat à l’Union Saint-Gilloise et non prolongé. Les Gantois veulent de l’expérience et reforment donc une paire qui avait bien fonctionné au Parc Duden.

Les pensionnaires de la Planet Group Arena sont également réputés pour attirer de jeunes pépites, particulièrement dans le secteur offensif. C’est une nouvelle fois le cas, avec l’arrivée de Josué Vergara officialisée par le compte officiel de La Gantoise, ce mercredi.

Une machine à buts de 18 ans rejoint La Gantoise

Jeune avant-centre panaméen de 18 ans, Vergara a quitté son championnat local au mois de février pour s’installer au FK Auda, en Lettonie. Club dans lequel il a immédiatement impressionné, inscrivant treize buts et délivrant trois passes décisives en dix-sept apparitions.

De quoi déjà figurer sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers, dont le Royal Antwerp, qui cherchait également à le recruter. L’international espoirs panaméen de 1m96 s’est finalement engagé chez les Buffalos.





"L’arrivée de Vergara s’inscrit parfaitement dans notre stratégie sportive : recruter de jeunes joueurs prometteurs que nous associons à des joueurs plus expérimentés. Josué était également dans le viseur d’autres clubs, mais nous sommes ravis qu’il ait choisi La Gantoise", a déclaré le Directeur général Kjeld Fort dans le communiqué du club. Estimé à 200.000 € sur le site de référence Transfermarkt, Vergara arrive à Gand contre une très faible indemnité.