Analyse Quand l'incident d'un match de Champions League provoque l'exclusion d'un joueur du Paraguay

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Quand l'incident d'un match de Champions League provoque l'exclusion d'un joueur du Paraguay
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Miguel Almirón a signé une première lors du match entre la Turquie et le Paraguay. Sans doute pas celle qu’il espérait, puisqu’il a été exclu à la suite de l’instauration d’une nouvelle règle faisant suite à unepolémique provoquée par un incident survenu lors d’une rencontre de Ligue des Champions.

Miguel Almirón espérait sans doute qu'on parle de lui plus positivement à l'occasion de cette Coupe du monde. L'ailier paraguayen d'Atlanta United s'est en effet vu brandir, à la surprise générale, un carton rouge lors du match contre la Turquie

Avait-il commis un geste qui avait échappé à la vigilance de l'arbitre ? Oui, mais il ne s'agissait ni d'un coup ni d'une semelle. Miguel Almirón a en effet été renvoyé au vestiaire pour avoir caché sa bouche avec la main en parlant à un joueur turc. Sans doute pour le chambrer ou l'insulter, peu importe. 

Pour cette Coupe du monde, la FIFA a instauré de nouvelles règles du jeu qui interdisent de masquer sa bouche pour parler à un adversaire. Un point de règlement rajouté pour éviter de revivre une nouvelle affaire Prestianni. 

Gianluca Prestianni avait eu 6 matchs de suspension

Pour rappel, ce joueur argentin de Benfica avait insulté Vinícius Júnior, l'attaquant du Real Madrid, lors d'un match de Champions disputé en février dernier. Gianluca Prestianni avait caché sa bouche avec la main pour s'adresser à Vinicius, ce dernier évoquant des propos racistes tenus par son adversaire.

L'accusation n'a jamais été prouvée puisque l'Argentin a toujours démenti. En revanche, ce dernier, qui s'est défendu en assurant qu'il avait seulement proféré des propos homophobes. Cequi lui avait quand même valu une suspension de 6 matchs (dont 3 avec sursis) par l'UEFA en raison de son aveu.

Depuis, la FIFA a réagi et interdit désormais aux joueurs de se couvrir la bouche au moment de parler. C’est la VAR qui a appelé l’arbitre salvadorien du soir, Ivan Barton, pour lui rapporter les images. On pouvait y voir clairement qu’Almirón avait échangé des amabilités avec Mert Müldür en se cachant la bouche. 

Un point de règlement dont Miguel Almirón n'a sans doute pas entendu parler. En tout cas, toujours est-il qu'un homme averti en vaut désormais au moins deux. Reste à voir si l'attaquant paraguayen écopera d'une suspension supplémentaire en plus de ce renvoi prématuré au vestiaire.

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